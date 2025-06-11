維州移民執法力度加劇 居全美前5 佛州、喬州也入榜

移民維權組織「維州50501行動」抗議執法機構未經合法流程逮捕移民。(維州50501行動臉書)

維吉尼亞州現已成為全美移民 執法力度急劇加大的前五個州之一，僅3月份就有超過2000人收到驅逐令。根據最新發布的聯邦數據，其中超過300起案件來自里其蒙(Richmond)地區。

名列移民執法力度加劇的前五州，包括維州 、佛州、喬治亞州、德州以及西維吉尼亞州 。

驅逐令數目激增的主要原因，是由於國土安全部長諾姆(Kristi Noem)要求移民和海關執法局(ICE)將每日逮捕人數增加兩倍至每天3000人。然而，近期數據顯示，每日逮捕人數有時未能達到這一目標，某些日子報告的逮捕人數不足600人。

維吉尼亞州州長楊京(Glenn Youngkin，共和黨)將該州的執法努力與聯邦推動保持一致，促進地方執法部門與ICE擴大合作，也是維州驅逐令激增的因素之一。目前，維州至少有21項地方協議已生效或正在推進中。

楊京在最近的一場新聞發布會上表示：「絕對不接受自稱庇護城市的地方司法管轄區。」他說，這些地方與聯邦的合作，已致因毒品持有、非法再次入境等指控而被逮捕，還有一些人是因文件欺詐等罪行在其原籍國遭通緝。

在驅逐令數量位列全美前十的費爾法克斯郡(Fairfox County)，ICE最近拘留了一名曾有毒品犯罪紀錄的薩爾瓦多公民。

儘管如此，聯邦與地方當局之間日益加強的協調，仍引發了移民倡導團體和地方官員的強烈反對。

批評者表示，拘捕移民過程缺乏透明度，尤其是在如何識別和拘留個人方面。也有人對ICE用於指定「幫派關聯」( alleged gang affiliations)的標準提出擔憂。

維州聯邦參議員凱恩(Tim Kaine，民主黨)強烈反對現行移民執法的強硬手段。凱恩表示：「在沒有正當程序的情況下，將美國居民驅逐到一個被廣泛指控嚴重侵犯人權的監獄系統，應該引起所有人的關注。」

針對執法活動的加強，里其蒙市學校董事會已宣布全市所有學校為「安全區」，保護學生和家庭在校內免受移民執法行動的影響。

與此同時，移民權利組織敦促州長楊京重新考慮他要求加強與ICE合作的行政命令，警告此類政策可能進一步損害移民社區與執法部門之間的信任。

隨著這一問題的持續發展，不分政治立場的許多維州居民都呼籲在州內執行移民法律時，應更加透明和負責。