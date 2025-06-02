冬季凍死冬眠蟹 馬州藍蟹數量創25年來第2低

今年切薩皮克灣(Chesapeake Bay)藍蟹數量，創下1990年冬季以來拖網調查第二低紀錄。(切薩皮克灣基金會官網截圖)

根據馬里蘭州自然資源廳數據，今年切薩皮克灣(Chesapeake Bay)藍蟹數量，創下1990年冬季以來拖網調查第二低紀錄。不過該部門藍蟹計畫負責人布羅米洛(Mandy Bromilow)表示，現行捕撈規範仍將維持，「情況尚在可控範圍，雖不理想但無須過度擔憂。」

這部分歸因於可繁殖雌蟹數量(1.08億隻)，雖低於部門目標的1.96億隻，但未跌破7250萬隻的關鍵值。自然資源廳科學家指出，嚴冬可能是主因，因為季節性寒流會凍死冬眠的螃蟹。2025年12月至3月的調查顯示，雄蟹、雌蟹與幼蟹數量全數下滑，總數從前一年的3.17億隻降至2.38億隻。

該部門正等待明年春季出爐的藍蟹族群全面評估報告，這項自2011年以來的首次重大評估，將重塑切薩皮克灣藍蟹管理策略。評估不涉及新增調查，而是深度分析現有數據，旨在釐清族群波動原因。

科學家已知藍蟹對水溫等因子極度敏感，加上壽命僅數年，易形成「暴增暴跌」週期。但近年「暴跌」頻傳，幼蟹數量已連續六年低於均值，2022年更創調查史上最低紀錄。

切薩皮克灣基金會馬里蘭分會執行董事高登(Allison Colden)表示，「除了自然波動，還有某些不明因素影響藍蟹族群。」可能是入侵物種藍鯰魚大量捕食幼蟹？或是水污染抑制保護蟹類免於天敵關鍵棲地）生長的水草？抑或氣候變遷 破壞生態？他說，「切薩皮克灣各類藻華和其他重要週期時間正在發生變化，」他希望馬州 和維吉尼亞州 能夠透過即將進行的資源評估來調查並解決這些因素各自的影響程度。

布羅米洛指出，馬州已採取因應措施，例如2022年族群低谷時，首度對雄蟹實施捕撈配額，改變過往聚焦雌蟹的管理策略。但族群未見回升，成年雄蟹更從2024年的4600萬隻驟降至2025年2600萬隻的歷史新低。

新的資源評估由馬里蘭大學環境科學中心等機構負責，屆時將整合科學文獻、電腦模型與多年拖網數據，可能重塑藍蟹管理典範。

切薩皮克灣基金會聲明稱2025年數據「令人憂心」，呼籲馬州維持雄蟹配額，並加強保護雌蟹「包括減少從維吉尼亞州進口抱卵『海綿蟹』」。鑑於雄蟹密度跌破2022年紀錄，該會也敦促維州減捕並「考慮新增雄蟹保護措施」，同時要求聯邦政府維持環保署與國家海洋暨大氣總署的淨水計畫資金。

德爾馬瓦漁業協會(Delmarva Fisheries Association)主席、漁民紐貝里(Rob Newberry)表示，劇烈降溫的嚴冬凍死冬眠蟹群，導致今年數據不佳不感意外。蟹農內斯波(Brian Nesspor)則預期今年收成「普通」。