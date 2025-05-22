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波士頓市府團隊2成員涉家暴 吳弭解雇華裔官員

特派員黃惠玲／綜合報導
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庫達納扎爾(左)、黃楚然(右)。(波士頓市府官網截圖)
庫達納扎爾(左)、黃楚然(右)。(波士頓市府官網截圖)

波士頓市長吳弭政府團隊的兩名成員，因涉及一起暴力衝突遭控家暴罪名逮捕，涉案的華男黃楚然(Chulan Huang，26歲，音譯)以及27歲的庫達納扎爾(Marwa Khudaynazar，27歲)等兩人的市府職務均已遭解除。

吳弭辦公室20日宣布，上述兩職員在市府完成「內部審查」後遭解雇。吳弭辦公室發言人在聲明中表示，「經內部審查後，兩人的雇佣關係已終止。審查結果顯示，其他市政府員工並未違反任何法律或勞動政策。」

庫達納扎爾在該起案件中，被控襲擊警員及家庭成員罪，黃楚然則被控襲擊家庭成員罪。

黃楚然原任波士頓經濟機會與包容辦公室(Office of Economic Opportunity and Inclusion)的鄰里商業經理(Neighborhood Business Manager)。庫達納扎爾則是擔任波士頓市警察問責辦公室(Office of Police Accountability)幕僚長。

根據起訴文件，5月15日凌晨2時左右，波士頓警方接獲報案，稱兩人在波士頓華埠哈德遜街(Hudson Street)的一間公寓發生衝突。

據稱，黃楚然向到場警員表示，「她(庫達納扎爾)和我上司約會，還訂了酒店房間，然後跑來我面前炫耀。」事件報告指出，黃楚然拿走庫達納扎爾的手機，並從後門出去查看她的訊息。黃楚然向警方表示，「她開始揮拳打我，然後又咬我。」根據波士頓警方報告記載，庫達納扎爾向警員供稱，因其男友出軌背叛，她才會與男友上司約會，不過報告中並未透露該名上司身份。

警方將兩人分開後，據稱在黃楚然的胸口和手臂上發現多處咬痕。

警方報告描述，當黃楚然被逮捕時，庫達納扎爾態度突然轉變。她隨即向警方表示，「我不想這樣，我剛才在說謊，我發誓我在說謊，是我咬他的，他身上那些咬痕是我造成的。」

警方稱，庫達納扎爾再次撥打911報警，並在警員試圖離開公寓時，對其進行言語和肢體攻擊。

庫達納扎爾被指控在衝突期間推搡、辱罵並毆打一名警員。根據警方報告，當庫達納扎爾被逮捕並押上警車時，她對警員說，「我們都是市政府員工，沒必要這樣。」

角逐波士頓市長的吳弭競選對手克拉夫特(Josh Kraft)則趁機指此事件暴露「管理危機」，並批評「兩名助理因涉及家暴事件並襲擊警察而遭解雇，而其中一名助理傳出緋聞的市長高級幕僚伊多武(Segun Idowu)卻未受任何處分。」

波士頓 吳弭 華埠

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