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為寄養兒童發聲 CASA補助經費遭刪引憂慮

特派員黃惠玲／綜合報導
為寄養兒童發聲的CASA經費遭刪，寄養家長憂心孩童未來。(全國CASA臉書)
為寄養兒童發聲的CASA經費遭刪，寄養家長憂心孩童未來。(全國CASA臉書)

法庭指定特別倡導者(Court Appointed Special Advocates，簡稱CASA)是為寄養兒童發聲的群體。但聯邦司法部補助資金的削減，使得華府及全美此類項目的未來充滿不確定性。

據路透報導，負責全美CASA項目運營的全國CASA/法定監護人協會(National CASA/GAL)超過4800萬元的補助金遭到削減。華府兒童CASA協會也表示，一筆6萬6500元的補助經費已經終止，該協會擔憂未來會有更多補助縮減。

對於這些削減發出警告的是位於馬里蘭州羅克維爾的「Comfort Cases」創辦人希爾(Rob Scheer)，該組織為寄養兒童提供裝有生活必需品的背包。自己曾是寄養兒童的希爾說，這些孩子非常需要一個不會離開他們的人，那就是CASA。

馬州CASA協會的主任愛德華茲(Laura Edwards)表示，儘管他們的辦公室由州政府資助，但許多地方辦公室可能會失去數十萬元的資金，這將影響到必要的訓練和計畫的運作。

愛德華茲說，「我是一名上班的寄養家長，所以經常在我上班的時候，寄養的女兒需要去看醫生。在這種情況下，CASA可以介入協助，此外在每次開庭時也能為她提供額外的發聲機會。」

希爾說，對這些孩子而言，CASA就是「一切」，其中一些孩子在寄養期間被安排到多個家庭中生活。他表示，「我認識一個孩子，而他在五年裡換了11個家庭。」他說，在那段時間裡，對這個孩子來說唯一的穩定因素就是他們的CASA。

希爾補充，如無CASA存在，這個國家將會看到幫派活動與青少年無家可歸的情況上升，高中畢業率和大學申請人數則會下降。

希爾說，寄養兒童不應該成為藉由削減預算來達成某種目標的犧牲品。

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