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華府春季房市低迷且不確定 不如往年同期

特派員黃惠玲／綜合報導
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華府房市「低迷」且充滿「不確定性」。(pexels)
華府房市「低迷」且充滿「不確定性」。(pexels)

根據房源服務公司Bright MLS的研究員Erica Plemmons的說法，今年春天華府房地產市場的狀況可以用兩個詞「低迷」、「不確定」來概括，。

Plemmons表示，「第一個詞『低迷』，因為我們觀察到的市場活躍度不如往年春季房市那般蓬勃，而另一個詞『不確定』，則是目前人們猶豫現階段是否該買房，還是繼續觀望。」

她說，消費者信心下滑、對經濟疲軟和個人財務狀況的擔憂加劇，疊加地區性聯邦職位與開支削減、高借貸成本及創紀錄的房價，都讓買賣雙方當前面臨巨大決策壓力。

Plemmons補充，「對於正在考慮買房或賣房的人來說，這都是非常重大的財務決定，」尤其如果無法確定近期收入變化，購屋者會更傾向於暫緩行動。

數據顯示，4月份整個華府地區的待售房屋成交量同比下滑2.5%，房產經紀帶看量減少8.1%，但市場掛牌房源量較去年4月增長29.2%。

這種銷售疲軟與庫存上升的現象並非均勻分布於所有房型。事實上，傳統獨棟住宅的需求依然強勁，儘管這類物業價格最高且供應更稀缺。

「相比2019年4月或疫情前的水平，獨棟住宅類別仍處於供應不足狀態，」Plemmons分析表示。「聯排別墅和公寓的當前掛牌量已超過2019年同期，但獨棟住宅的待售數量仍低於2019年。」

值得注意的是，儘管存在諸多逆風因素且買家活動放緩，房價仍持續攀升。

「華盛頓特區的中位數售價確實創下了歷史新高，」Plemmons表示，「特別是獨棟住宅類別，價格漲勢依然強勁。」

雖然4月份華府地區中位售價刷新紀錄，但3.7%的同比漲幅已是自2023年6月以來最緩慢的價格增長速度。

華府 房價 疫情

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