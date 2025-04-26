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華府逾44％房客租金負擔過重 支付占收入30%

特派員黃惠玲／綜合報導
華府44.7%的租房者屬於「租金負擔過重」。(pexels)
華府44.7%的租房者屬於「租金負擔過重」。(pexels)

華府財政政策研究所(D.C. Fiscal Policy Institute)近期分析顯示，華府44.7%的租房者屬於「租金負擔過重」(rent burdened)，意即他們將超過30%的收入用於支付租金。該數據源自美國人口普查局「美國社區調查」的年度預估報告。

該報告共同撰稿人科恩(Mychal Cohn)指出，華府超過50%的非裔租房者面臨租金負擔問題，西語裔租房者亦有逾40%受此影響。」根據該研究所對「美國社區調查」五年微數據檔案的分析，非西語裔白人租房者的比率則為35.8%。

更令人憂心的是，在年收入低於或等於3萬2500元的低收入租房者中，高達85.2%承受租金負擔，且該群體絕大多數為非裔居民。這也意味著有色人種族群的租金負擔問題更為嚴峻。

儘管高房價影響整個華府，但以非裔居民為主的第7區和第8區情況尤為嚴重，這兩區分別有53.8%和57.1%的租戶將超過30%收入用於房租。

研究還指出，即便全職工作者也難以負擔特區租金。分析顯示，每周工作40小時的全職租房者中，超過三分之一仍屬租金負擔過重群體。

科恩批評，「華府政府未採取足夠措施為低收入者提供租金減免或可負擔住房。」他更點名兩項立法雖標榜改善租客處境，實則雪上加霜，例如其中之一為「緊急租金援助計畫改革修正案」，此案未能有效解決租房者最迫切的問題。

此外，華府市長包瑟提出的「鄰里、租客與房東權益再平衡法案」(RENTAL Act)，雖旨在加速拖欠租金者的驅逐程序，但科恩主張此法案將壓縮「租戶優先購置權法」(Tenant Opportunity to Purchase Act)的適用範圍，該法原賦予租戶在建築物出售時的優先承購權。

華府財政政策研究所強烈敦促市長與市議會採取更多措施，以降低特區租金負擔水平。

租金 華府 低收入

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