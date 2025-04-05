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關稅上調 汽車保費連帶水漲船高

特派員黃惠玲／綜合報導
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多項汽車關稅調漲，預期將推升車子保險費用。(pexels)
多項汽車關稅調漲，預期將推升車子保險費用。(pexels)

隨著關稅推高車輛成本，消費者不僅將在汽車展間面臨價格震撼彈，連帶汽車保險費用也可能水漲船高。美國財產意外保險協會(APCIA)副總裁史奈德(Dave Snyder)表示，「無論是整車或零件關稅，製造商與維修商最終都可能轉嫁給消費者。」

川普總統4月3日突然宣布，將對進口汽車課徵25%關稅。此舉影響深遠，據「路透」數據，美國2024年汽車相關產品進口額達4740億元，顯示本土車廠高度依賴海外組裝與零件供應。關稅因此也將直接推高進口車成本，車商勢必將部分增幅轉嫁消費者：

根據沃爾夫研究機構數據，新車均價估漲3000元，汽車維修與零件成本也會同步上揚。

史奈德坦言目前尚難精算關稅具體影響，但根據最壞情境推估，若總統全面實施關稅措施，單就私人汽車保險的年度總成本可能增加260億至520億元。對消費者而言，「我們估算每人車險保費最高可能上漲14%」。

這波衝擊不僅止於車險領域。史奈德分析，加拿大木材與其他建材的潛在關稅，雖幅度較小，但同樣會推高房屋保險的成本與理賠金額。此現象將涵蓋鋼鋁等原物料價格波動，形成跨產業的物價壓力鏈。

史奈德建議產業與消費者「抱持最好期待，但做最壞打算」。他特別提醒保戶應密切關注保費調漲動態，並多方比價；在此成本高度不確定的環境下，消費者與保險公司間必須維持「持續對話機制」，以應對可能的波動。

保險比價平台Insurify分析顯示，2025年車險原預估自然漲幅為5%，再疊加關稅效應後總漲幅將至少達到8%。其中全險保單受衝擊最明顯。

專家建議消費者想要買車的話，考慮提高自負額降低保費，並密切關注車商促銷方案。

關稅 保險 保費

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