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馬州議員提案 限制警方聯繫ICE

特派員黃惠玲／綜合報導
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馬州州眾議員威廉斯主導限制警方向ICE舉報拘捕者身分合法性。(威廉斯臉書截圖)
馬州州眾議員威廉斯主導限制警方向ICE舉報拘捕者身分合法性。(威廉斯臉書截圖)

一項可能終結馬里蘭州與聯邦移民執法合作的議案，正引發該州警長們的強烈反彈。這項由民主黨州眾議員威廉斯(Nicole Williams)帶頭提出的法案，擬限制地方執法部門僅能對暴力犯罪前科者，去通報移民暨海關執法局(ICE)，現行允許警方拘留被捕者並聯繫ICE的「287(g)協議」恐將因此失效。

代表王子喬治郡的威廉姆斯解釋立法初衷，「這些自願性協議實質授權地方執法人員扮演ICE幹員角色，」不過，從山區到海岸線的各郡警長齊聲譴責這項提案，弗雷德里克郡(Frederick County)警長詹金斯(Chuck Jenkins)更直指，「這法案該改名為『危害馬州居民法案』才名副其實。」

ICE巴爾的摩辦公室主任艾里森(Matt Elliston)舉證，庇護政策已導致MS-13黑幫成員、殺人犯、性侵犯等危險罪犯被釋放回社區。威廉斯則提到，現行制度缺乏正當程序，「在尚未確定當事人是否有罪前，ICE拘留令就已生效。我們的新法案只針對已定罪者。」

全美知名移民權益組織CASA表態對威廉斯的提案支持，政策主任傑克森(Cathryn Jackson)指出，「當社區民眾分不清警察與ICE時，移民群體將徹底失去對執法機關的信任。」共和黨州參議員瑞迪(Justin Ready)則宣稱，阻擋該案是「參議會共和黨團最高優先事項」。

該案已於日前進入司法程序委員會審議，預計最快這兩周將表決。立法者僅剩不到兩周時間推動法案，再送交州長簽署，這也意味著正反雙方角力近期將白熱化。

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