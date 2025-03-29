川普行政令 成立聯邦華府工作小組

白宮27日在X上發布一段37秒的影片，表明聯邦將接管華府。(白宮影片截圖)

美國總統川普 27日簽署一項行政命令，成立一個由聯邦機構組成的「華府 安全與美化工作小組」，目的是讓華府成為「美國人民引以為傲的首都」。不過，此舉引發了有關華府自治權的爭議。

該工作小組成員將來自聯邦政府各部門機構，職權範圍廣泛，包括與當地警方及官員協調打擊犯罪、監督華府政府配合移民執法，以及加速隱蔽持槍許可申請等。命令還要求實施美化計畫，內容包括清理無家可歸者營地及清除聯邦建築、紀念碑和公園上的塗鴉。

白宮27日在X上發布了一段聯邦將接管華府的37秒影片，該篇發文並配上川普總統談話文字稱，「我們將接管運行糟糕的華府，並清理、翻新和重建我們的首都，讓它不再是謀殺和犯罪的噩夢。」

該工作小組將由聯邦機構主導，未納入任何華府政府代表，其職權包括：

•增派警力打擊公共場所吸毒、非法集會、破壞公物等行為

•加強移民執法以驅逐「危險非法移民 」

•協助特區警局強化犯罪實驗室認證與警員招募

•修改審前拘留政策以減少罪犯釋放

•加速守法公民隱蔽持槍許可審批

•整治地鐵逃票等犯罪行為

川普多次表達整頓華府的意願，近日更暗示若地方官員不配合，可能需廢除華府自治權。根據華府自治條款，國會本就擁有對特區法律的審查權與否決權。

華府的國會代表霍姆斯·諾頓(Eleanor Holmes Norton)27日晚間直指，此命令「對70萬與聯邦政府比鄰而居的華府居民構成侮辱」。她補充指出，國會近期通過的持續決議案刪減特區10億元預算，將影響公共安全等基礎服務。

今年2月，川普以「犯罪猖獗」及聯邦財產周邊出現遊民營地為由，主張由聯邦接管華府。市長包瑟先前回應稱，願就公共安全與遊民問題等共同優先事項與川普政府合作。

儘管華府警方數據顯示，截至3月底整體犯罪率下降，但竊盜與汽車竊案仍分別上升12%與6%。白宮事實清單將問題歸咎於特區大麻合法化政策，以及「縱容破壞財產與襲警的暴徒」。

這已是川普第二任期內第三次挑戰特區自治權。3月中旬國會審議預算時，共和黨議員曾提案削減特區11億美元資金，並考慮解散特區政府。