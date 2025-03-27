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邊境沙皇：麻州突襲逮370無證客 狠批希利、吳弭

特派員黃惠玲／綜合報導
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ICE在過去10天，於麻州逮捕了370名無證客。(ICE官網截圖)
ICE在過去10天，於麻州逮捕了370名無證客。(ICE官網截圖)

聯邦移民及海關執法局(ICE)近日在麻州展開為期10天的突襲行動，聯邦執法部門表示，期間共逮捕370名無證客，其中包括多名涉嫌謀殺與毒品販運的罪犯。川普政府「邊境沙皇」霍曼更直指，在麻州逮捕的370人中，包含許多「附帶逮捕」(collaterals)。

霍曼25日在白宮外接受記者詢問有關非法移民執法重點是否區分「有犯罪紀錄者」與「無犯罪紀錄者」時，霍曼表示，優先處置「公共安全威脅」，但他特別提及波士頓地區的執法行動細節。

霍曼說，「多數被捕者是罪犯，但也有許多是附帶逮捕。」霍曼表示，「為何會出現附帶目標？我已說過無數次，庇護城市最終只會得到他們最不想要的結果：更多執法人員進駐社區，以及更多附帶逮捕。」

霍曼雖未具體說明波士頓行動中「附帶目標逮捕」的數量，但聲稱「大多數」被捕者屬罪犯，包括殺人犯、兒童性侵犯及毒販等重罪者。這項針對「暴力犯罪外籍人士」的掃蕩行動，正值波士頓市因「庇護城市」政策遭川普政府嚴厲抨擊之際。

ICE數據顯示，370名被捕者中有205人「具重大犯罪前科或現行指控」，6人為涉及謀殺、販毒及組織犯罪的外國逃犯。

麻州波士頓、雀兒喜(Chelsea)、薩默維爾(Somerville)等多個城市自稱為「庇護城市」，但該州州長希利多次聲稱麻州並非「庇護州」。現行州法禁止警方僅因移民身份拘留民眾。

由當地媒體WBZ-TV獲得的影片顯示，上周部分突襲行動發生在雀兒喜貝靈漢廣場。社福組織透露，多數被鎖定者是在當地建築公司工作的勞工，正於美國尋求庇護。對此霍曼反駁：「我們無法接觸郡監獄裡的壞分子。若想減少附帶逮捕，就該讓我們進入該死的監獄。」

波士頓市長吳弭近日在「每日秀」節目中說：「數據證明，對移民友善的城市更安全。所謂移民更容易犯罪的說法，根本是虛假敘事。」

曾揚言「帶地獄到波士頓」的霍曼，24日在社群媒體指責吳弭與希利「應為支持庇護政策感到羞恥」。希利州長次日回應：「無法理解霍曼的言論」，並重申：「我們持續與聯邦執法部門合作，未來也將如此。」

波士頓 庇護 非法移民

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