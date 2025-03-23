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去年73家關閉… 逾5成華府餐廳 看淡市場前景

特派員黃惠玲／綜合報導
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人力、食材、租金成本不斷上升，餐廳生意紅火的情況越來越少見，導致餐飲業者看淡2025年前景。(特派員黃惠玲／攝影)
人力、食材、租金成本不斷上升，餐廳生意紅火的情況越來越少見，導致餐飲業者看淡2025年前景。(特派員黃惠玲／攝影)

華府的餐廳在新冠疫情後持續面臨困境，2024年創紀錄多達73家餐廳關閉。根據華府大都會餐廳協會(Restaurant Association of Metropolitan Washington)針對餐廳經營者的最新調查顯示，近半數餐館業主稱，去年餐廳營業額下降，超過五成業主均認同2025年營運恐進一步惡化、前景黯淡。

超過200位餐廳業主回應了這項調查，近半數表示2024年顧客數量減少，47%表示銷售額下降。其中，提供全方位服務的休閒餐廳對業務前景最不樂觀，44%的業主表示他們可能在2025年關閉，原因是成本上升以及小費工資增長速度超過收入。這一比率幾乎是郊區餐廳對經營狀況感到擔憂的兩倍。

此外，51%的餐廳經營者預計今年的情況會進一步惡化，這個比率比去年該協會相同調查報告增加了21%。

協會預測指出，如果今年7月小費工資再增加20%，餐廳關閉數量可能會激增50%。

在華府地區，三分之二的提供全方位服務的休閒餐廳均出現利潤下降，而郊區的比率也高達52%。所有餐廳類別中，有47%的銷售額下降。68%的餐廳表示食品和飲料成本上升，88%的餐廳預計今年的支出會更高。

此外，調查提到，85%的餐廳面臨更高的勞動力成本，70%的餐廳經歷了食品成本上升，53%的餐廳報告租金成本增加。

除了食品、租金和勞動力成本上升外，華府的餐廳還面臨顧客外出用餐行為的變化。

另一項針對華府居民的調查發現，價格上漲導致許多人減少外出用餐，47%的人減少外出用餐，46%的人更傾向於選擇馬里蘭州或維吉尼亞州的餐廳。三分之一的受訪居民表示，他們選擇更便宜的餐廳，另外三分之一表示，每次用餐點的菜量減少。

在餐廳經營者的調查中，71%的華府餐廳表示已裁減員工，82%的餐廳縮短了營業時間。

完整的調查結果和大都會華盛頓餐廳協會的評論，可上官網查詢：https://reurl.cc/RY1zAZ

華府 大都會 租金

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