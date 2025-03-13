8億經費終止 約翰霍普金斯大學將裁員

約翰霍普金斯大學旗下的JHPIEGO，自1970年代以來一直與 USAID 密切合作，現已停止多項國際健康項目。(JHPIEGO臉書截圖)

川普 政府已終止向約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)提供的8億補助金，促使這所全美研發支出最高的大學開始規畫裁員，並取消多項健康項目，從巴爾的摩的母乳哺育支持計畫，到莫三比克的蚊帳分發項目均受到影響。

這是在國家衛生研究院(National Institutes of Health, NIH)補助金面臨削減威脅的基礎上所採取的措施，主要涉及該校與美國國際開發署(USAID)的合作項目。學校正準備縮減其位於巴爾的摩的附屬非營利組織 JHPIEGO，該組織自1970年代以來一直與 USAID 密切合作，現已停止多項國際健康項目。

約翰霍普金斯大學校長丹尼爾斯(Ron Daniels)為此致信給教職員工和學生表示，包括霍普金斯醫學院、彭博公共衛生學院傳播計畫中心(Bloomberg School of Public Health's Center for Communication Programs)及其附屬的人道救援組織JHPIEGO所管理的外國援助合約中，共有超過8億經費遭到終止。

這些損失還將加上先前已確定的每年可能削減2億元的生物醫學研究資金。

約翰霍普金斯大學長期以來一直是美國國家衛生研究院研究經費的最大受益者。

丹尼爾斯寫道，「在當前形勢下，我們別無選擇，只能根據補助金的減少和終止，縮減部分工作，並調整以適應不斷變化的法律環境。」

丹尼爾斯並未在信中明確表示與USAID相關的外國援助資金削減，將直接導致哪些職位被裁撤。丹尼爾斯表示，大部分該資金最初被暫停，現已完全終止。

信中提到，「由於這些資金終止，我們正在逐步結束在巴爾的摩及USAID國際補助的相關活動，包括提供孕產婦和嬰兒護理、預防疾病傳播以及提供清潔飲用水等重要工作。」

JHPIEGO和傳播計畫中心在全球雇用了至少4400名員工，其中在巴爾的摩的員工可能有數百人。

丹尼爾斯指出，霍普金斯大學近50%的收入來自為聯邦政府 進行研究。其他地區的學術研究機構，例如巴爾的摩馬里蘭大學(University of Maryland, Baltimore)，也可能面臨聯邦資金的大幅削減。