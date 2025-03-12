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美京中華會館紀念國父逝世百年 舉行追思會

記者王稚融／華府報導
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各界代表出席國父逝世100周年紀念會。(主辦方提供)
各界代表出席國父逝世100周年紀念會。(主辦方提供)

美京中華會館日前在華埠華樂大廈中山廳，舉行國父孫中山先生逝世一百年的追思紀念會，駐美代表處副代表楊懿珊公使、僑教中心主任黃正杰、副主任楊佳欣、國民黨駐美代表秦日新及來自會館旗下各社團代表近70人與會。

紀念會由會館新任副主席余秀雯主持，並在領唱國歌領唱國父紀念歌後，用粵語恭讀國父遺囑。余秀雯並簡單講述了孫中山奔走海外鼓吹革命的理念，結合海內外革命的同志建立亞洲第一個民主共和國的成就。她也提到，緬懷偉人同時，更要感謝大家現在生活在安定社會。

楊懿珊致詞時表示，國父逝世一百年來發生很多變化，但如今的中國、美國，都見證了國父年輕時期兼愛天下的遠見。她還提到，自由是需要去爭取、奮鬥的，她呼籲大家追思國父的紀念會不要流於形式，尤其在這百年的回顧中，要記住國父的精神把自由、民主、平等、博愛以及禮運大同的精神，並繼續在華人世界發揚光大。

秦日新致詞時，推崇國父帶領炎黃子孫從帝制階級社會走向自由平等社會。

隨後，包括主辦單位的中華會館、駐美代表虛、國民黨、會館旗下出席的各社團代表等，依序向國父銅像獻花致敬。

駐美副代表楊懿珊致詞。(主辦方提供)
駐美副代表楊懿珊致詞。(主辦方提供)
國民黨駐美代表秦日新致詞。(主辦方提供)
國民黨駐美代表秦日新致詞。(主辦方提供)

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