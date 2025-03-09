連續第2周 華府新掛牌房源數量再增加

華府郊區的亞歷山大市(Alexandria)的新房源，上周成長高達45.7%。(特派員黃惠玲／攝影)

一周的數據並不能構成所謂的趨勢，但連續兩周的類似數據可能象徵著某種趨勢正在醞釀出現。根據最新的統計指出，越來越多的華府 屋主認定現在是出售房屋的時機，因為當地過去一周的房屋新上市數量，比前周增加了13.2%。

雖然沒有直接數據表明新增房源，是來自失業或可能搬遷的聯邦政府 工作人員，但房屋仲介業推斷這很可能是新掛牌量上升的部分原因。

房源服務公司Bright MLS最近開始每周公布華府地區的房地產市場活動報告，以回應對聯邦政府變化和其影響的擔憂。該公司表示，上周華府地區的新房源數量，比前一周增加了13.2%，而前周的增幅為20%。去年同期新掛牌量的增幅為11.4%。

靠近華府的市場新掛牌量上周大幅上升，其中亞歷山大市(Alexandria)成長了45.7%，阿靈頓郡(Arlington County)提高30%，費爾法克斯郡(Fairfax County)的新掛牌量增加了22.9%，威廉王子郡(Prince William County)則增長了33.3%。

Bright MLS引用2023年人口普查 局的調查數據顯示，華府地區的勞動力中有14%是聯邦政府文職員工。在阿靈頓和亞歷山大市，聯邦工作人員的比率接近20%。

雖然市場上降價房屋的比率有所上升，但整體新掛牌價格仍然強勁。上周的掛牌中位價為63萬元，比去年同期高出6.8%。在阿靈頓郡，超過十分之一的活躍房源(即上周已經在市場上的房源)出現了降價。降價的活躍房源比率較前一周上升3.7%。