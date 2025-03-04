甫判關3年 槍殺竊賊前警察獲維州長免刑

楊京赦免一名槍殺無武器竊鹹的前費郡警察刑期。(楊京臉書截圖)

維吉尼亞州 州長楊京2日宣布，減輕殺害一名男子的費爾法克斯郡前警察施弗雷特(Wesley Shifflett)刑罰，這名36歲的前費郡警察將無需服刑三年。

施弗雷特在2023年2月於泰森斯角中心(Tysons Corner Center)外，殺害一名涉嫌商店盜竊者。法官上周五(2月28日)針對施弗雷特的案子，才做出關押三年的判刑。然而就在量刑宣布後兩天，楊京就宣布免除了該名前警察的刑罰。

楊京表示，法官的判決「不公正」，並稱該裁決違反了「我們司法系統的基石」，為了司法公正，應立即釋放施弗雷特。楊京在一份聲明中說，「在這起案件中，法院拒絕了資深緩刑和假釋官的建議，即不必監禁也不需要監督緩刑，法官更反對施弗雷特判處五年監禁，其中兩年緩刑，同時還額外增加五年緩刑。」

楊京說，施弗雷特沒有犯罪紀錄，並且無論從哪方面看，他都是一名模範警察。

施弗雷特於2024年10月由陪審團判定魯莽使用槍枝罪成，但他未被判犯有過失殺人罪。上述兩項指控是在2023年10月特別大陪審團提出。

根據警方對槍擊 事件的描述，警官施弗雷特在看到37歲的強森(Timothy Johnson)從百貨公司Nordstrom 店內拿走一副太陽鏡後離開，並走向停車場。

警方表示，儘管施弗雷特向強森發出趴在地上的命令，但強森完全沒有照做，施弗雷特因此向強森開槍，子彈擊中其胸部，經送醫不治。

在審判中，施弗雷特聲稱是自衛，並作證說他判定強森持有槍枝。這位前警察表示，在短暫的徒步追捕過程中，強森在樹林地區摔倒後伸手去摸腰帶，這讓他擔心對方有武器。

「那一刻，這是我一生中最害怕的時刻，因為我以為他隨時會掏出槍來射擊我，」施弗雷特在審判中這樣表示，「我沒有等待清楚看到槍的時刻，因為我知道我可能在一瞬間就會死。」