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經濟學家：聯邦大裁員或將摧毀整個華府

特派員黃惠玲／綜合報導
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經濟學家表示，聯邦裁員對華府經濟影響大。(華府旅遊局臉書)
經濟學家表示，聯邦裁員對華府經濟影響大。(華府旅遊局臉書)

隨著川普政府的聯邦裁員計畫落實，除了許多人突然失業，還有更多聯邦員工面臨不確定的未來，一位華府當地經濟學家表示，這些狀況將伴隨著難以估量的經濟代價。

喬治梅森大學(George Mason University)區域分析中心的主任克勞爾說，「希望我們不會走到華府被視為是一個非常便宜居住的地方，因為這意味著情況將變得非常糟糕。」

克勞爾估計，該地區經濟的40%，依賴聯邦直接就業雇用或採購支出，這可能意味著經濟下滑的危機趨勢正在逼近，他說，「40%可能是一個合理的粗略估計，換句話說我們的情況與過去所謂的『公司城』(company towns)非常相似，」他解釋，例如在1970年代初期的中西部工業區，一家大型鋼鐵廠關閉了，雖然它並不是鎮上唯一的企業，但這種情況其實會摧毀整個城鎮。

他補充說，承包商也無法免受影響，「如果某個人為某個聯邦員工提供IT支持，當該名聯邦員工的工作被裁撤，那麼還需要承包商嗎？」

克勞爾還提到，大規模裁員也可能影響房地產價格。他說，當大規模裁員發生時，可以預見有些家庭的可支配收入減少，也許他們換了工作但薪水不如以前，此情況會影響當地政府的銷售稅收入，在某個時候，也有可能會影響住房市場。」

至於以前是否見過這種規模的經濟威脅嗎？克勞爾表示，從來沒有像這樣的情形，在現代經濟史上，從未有過對華府經濟基礎結構的直接威脅。

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