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USAID限被裁員工15分鐘取個人物品 官員：危險先兆

特派員黃惠玲／綜合報導
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一名最近被解僱的美國國際開發署(USAID)員工在離開工作崗位時，前USAID員工和支持者在USAID辦公室外送別。(路透)
一名最近被解僱的美國國際開發署(USAID)員工在離開工作崗位時，前USAID員工和支持者在USAID辦公室外送別。(路透)

隨著美國總統川普政府大幅削減美國國際開發署(USAID)的預算，該部門領導層25日向機構員工發出電郵通知，指示他們在27日、28日兩天期間，每人有15分鐘的時間回到華府市中心的辦公室取回個人物品。

該郵件中寫道：「僅限本周四和周五(27日和28日)，USAID員工將有一次機會取回他們的個人物品。」這則通知也發布在USAID的政府網站上，國際開發署的辦公室位於雷根大廈(Ronald Reagan Building)。

郵件中也提到，「員工將有大約15分鐘的時間完成取物，且必須在指定的時間段內完成物品的搬離。」

郵件中包含了一個時間表，根據員工所屬的局或獨立辦公室，提供了一個取物的時間窗口。有的人時間段長達一個半小時，有的則僅有半小時。

郵件還列出了一長串禁止USAID員工帶入大樓的物品清單，包括BB槍、電鑽、刀具、軍刀、劍、雙節棍、滑雪杖、氯和液體漂白劑等。

根據郵件內容，這些物品「一直以來都被禁止通過安檢站進入雷根大廈」，而安檢站通常僅用於未持證件的訪客，他們需遵守額外的規則和規定。

幾位USAID官員稱，這份清單的出現，等於把這些將職業生涯奉獻給外國援助的機構員工，當成暴力罪犯對待。一位官員表示：「聽起來他們覺得我們會試圖發動一場類似1月6日的『和平抗議』。」

USAID領導層的最新指令發布之際，該署旗下的人道主義援助局(humanitarian aid bureau)的1600名員工在上周末收到了解雇通知，另有數千名海外員工被停職。

在川普第二個任期之前，USAID有超過1萬名員工，目前除被視為必要的人員外，其餘全數被停職。

一名USAID員工接受「衛報」採訪時，對這些裁員舉措對全球安全的影響發出警告，稱關閉USAID並撤銷外國援助「只會讓戰爭成為唯一的選擇」。

一名USAID官員表示，該機構是「煤礦中的金絲雀」(危險的先兆)，因為川普正在測試其行政權力的極限。這名官員要求匿名，以免遭到報復和騷擾。他說，「我們是最嚴重且最大膽的權力越界例子，制衡機制應該限制總統的權力，而總統應該遵守國會和法院的權力。」

「總統能像國王一樣行事嗎？我們是這一切問題的明顯警示信號。」

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