川普指特區犯罪、無家可歸問題太多 表態支持聯邦接管華府

川普表示支持推動聯邦接管華府計畫。(本報檔案照片)

總統川普 19日表示，他支持國會推動聯邦接管首都華府的計劃，川普稱，他贊成將哥倫比亞特區重新由聯邦直接控制。

川普在空軍一號上對記者表示，他對華府的犯罪和無家可歸問題感到不滿，並說「我覺得我們應該接管華府特區 ，讓它變得安全。」他還補充稱，應由聯邦治理哥倫比亞特區。

根據華府特區的「自治法」 (Home Rule)規定，國會有權審查所有該區法律，並可以直接推翻這些法律。一些國會共和黨人試圖進一步削弱華府幾十年來的有限自治權，目標為把華府重新置於聯邦直接控制之下，就像華府特區剛成立之初那樣。

川普表示，他個人對華府市長包瑟(Muriel Bowser)有好感，但對華府的治理表示不滿，「他們沒有做好工作，」川普說。「犯罪太多了，無家可歸者太多了，曾經美麗的草坪上，現在到處都是帳篷。」

川普還表示，當他在華府接待外國領導人時，不能看到到處遊民 的景象，「你不能讓這種事情發生。」

包瑟19日在她的X平台帳號發文，雖沒有直接回應川普的言論，但她寫道：「華府是一個世界級的城市。」她分享了關於特區的一些數據，包括特區人口已超過70萬，並指出2023年該區創下了2600萬遊客的旅遊新紀錄。她還提到，華府是美國唯一一個可以免費觀看大熊貓的城市。

在競選總統期間，川普多次誓言要「接管」華府。「華盛頓郵報」日前報導，川普計畫簽署一項行政命令，以提高對暴力犯罪(包括非法持槍者)的刑事處罰，川普政府還希望打擊影響生活品質的問題，例如公共場所小便、非法的遊民帳篷以及塗鴉破壞紀念碑等。總統已任命了負責處理華府大多數犯罪案件的檢察官。