馬州房價連7年增長 帶動今年地稅看漲

馬里蘭州 房產價值連續七年上漲。最新的房產重新評估顯示，今年該州房產價值又上升了約20%。不過，隨著重估價值增加，物業東主今年要繳付的房地產 稅也將水漲船高。

馬里蘭州房產評估與稅務廳(SDAT)官員表示，最近該局重估了超過70萬個住宅和商業單位的價格，其中包括蒙哥馬利郡和喬治王子郡的物業。

雖然房產價格增長是好事，但SDAT表示，物業東主可能會在7月份收到房產稅單時，發現稅金比以往更高。

馬里蘭州州府因此鼓勵房屋業主踴躍申請房地產稅收抵免，該抵免可以將他們主要住宅的應稅評估增加上限設定為每年不超過10%。

物業主也可以評估自己的資格是否符合另一項依照收入提供的稅收抵免，SDAT的官員韓蒂(Myles Handy)表示，房主稅收抵免是以收入為基準，可享受此優惠的年收上限為6萬元。

上述稅收抵免必須擁有該物業的所有權或合法權益，且申請稅收抵免的住宅必須是屋主的主要居住地，屋主至少一年中至少有六個月居住在該地，另外，屋主的淨資產(不包括申請抵免的物業價值，或任何合格的退休 儲蓄或個人退休帳戶)必須低於20萬元。還要滿足家庭總年收入不得超過6萬元等條件。

詳細收入對照抵免金額，可查詢官網：https://shorturl.at/EsORu。

在7月新一期地稅出爐前，蒙哥馬利郡議會正研擬推出另一項屋主稅收抵免，該法案計畫在3月4日舉行公開聽證會。