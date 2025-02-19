維州弗堡華人社團攜手瑪麗華盛頓大學慶蛇年

弗堡華人社團與瑪麗華盛頓大學合辦蛇年聯歡會演出情形。(記者張慶雯／攝影)

維州弗堡華人 社團與瑪麗華盛頓大學(University of Mary Washington)外文系、亞洲學生會、多元文化中心，日前在瑪麗華盛頓大學禮堂共同聯合舉辦大型春節 聯歡活動，200多位與會者在豐富美食、精彩節目的歡樂聲中共同迎接蛇年到來。

活動主要負責人、瑪大中文老師唐洪波早早就到會場進行各項準備工作，瑪大從當地中餐館 訂了美味佳餚，一些熱心華人家庭也端出自家烹調的食物，為了確保食品安全，每道菜餚均製作了菜色名稱、食材、烹調方法等說明標示。

聯歡活動從下午2時開始，許多人都盛裝出席，部分女士還穿上美麗旗袍，大家互賀新年，年味十足。國畫老師葉喜妹當場揮毫「新春快樂、蛇年大吉」為活動揭開序幕，她還教大家畫蛇。

接下來的演出包括14個文藝節目，首先上場的是當地基督合唱團的大型合唱「奇異恩典」，由吳裔琳領唱高歌，緊接著是瑪麗華盛頓大學生的「肚皮舞」、合唱「康定情歌」，華人查秋華、張燕等表演的舞蹈「花妖」、 「我們的生活比蜜甜」等，其中吳裔琳獨唱「我愛你塞北的雪」獲得滿堂喝采。

其他節目還有中文班小朋友表演古詩詠唱，德欣欣的男高音獨唱「蘋果樹」，趙曉峰的太極拳，華人旗袍秀等。壓軸街舞更是炒熱聯歡會氣氛。