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馬州勞工廳長吳俞蓉：已準備好幫助聯邦勞工

特派員黃惠玲／綜合報導
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馬州勞工廳廳長吳俞蓉。(農場工人機會計畫協會AFOP官網截圖)
馬州勞工廳廳長吳俞蓉。(農場工人機會計畫協會AFOP官網截圖)

馬里蘭州勞工廳廳長吳俞蓉(Portia Wu)13日表示，她的部門已經收到一些馬里蘭州居民的反映，一些該州居民預計將受到或已經受到川普政府縮減聯邦勞動力計畫的影響。她表示，勞工廳網站「提供了有關失業保險福利和再就業支持的信息。」只要符合失業保險資格，每周最多可獲得430元的失業救濟金。

吳俞蓉還提到，目前勞工廳尚未看到失業保險申請數量激增的情形，但已經有一些被裁的聯邦承包商員工前來申請，她說，現在還處於早期階段，該部門正在密切關注這些數據。

吳俞蓉說，一些聯邦員工可能會發現，他們很適合州或地方政府級別的工作，「馬州的經濟在許多方面一直相當強勁，因此我們州內仍有許多職位空缺。我們將與全州各地的就業中心合作，並為此做好準備。」馬州相關失業保險金及政府工作職缺信息，可查詢官網：labor.maryland.gov/federalworkers。

在疫情高峰期，馬州的失業保險部門曾難以處理救濟金支付問題。吳俞蓉表示，已經預見了此情況，並持續在做準備，「我們增加了人手，同時也在努力招聘更多能夠解答問題並解決民眾困難的工作人員。」

她提到，去年3月馬州巴爾的摩市(Baltimore)凱伊橋(Francis Scott Key Bridge)倒塌後，勞工廳幫助巴爾的摩港員工的經驗「讓我們學到了很多，並制定了很多程序」，以便能夠迅速提供援助。

吳俞蓉指出，馬州不僅有超過16萬名聯邦員工，聯邦合同也是當地經濟的重要組成部分。她說，2023年，光蒙哥馬利郡的聯邦合同支出就高達110億元。

馬州勞工廳廳長13日跟蒙郡郡長艾瑞奇(Marc Elrich)一起參加了每周的記者簡報會。

談到聯邦層面預期裁員的影響時，艾瑞奇表示，這種混亂對該縣和馬州的經濟損害，幾乎肯定會遠遠超過被裁員的人數。他說，「許多家庭現在正處於困境中。我們正專注於支持聯邦員工、承包商以及其他受聯邦層面變動影響的人。」

馬州 保險 勞工

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