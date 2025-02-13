暴風雪侵襲大華府意外頻傳 至少造成800起車禍

馬里蘭州的聖瑪麗郡警方稱，11日下午不到三小時內，就處理了14起車禍，圖為其中一輛翻覆的車輛。(聖瑪麗郡警長辦公室X截圖)

11日下午一場強烈的暴風雪襲擊大華府地區，積雪覆蓋的道路導致華府、馬里蘭州和維吉尼亞州 多地意外頻傳，初步估計大雪期間至少發生800起車禍事故。

多個地區的官員在冬季風暴來臨前宣布進入緊急狀態，並有多個機構持續呼籲公眾避免出行。根據當地媒體7News的氣象團隊表示，降雪持續使街道積雪最高達六吋，導致嚴重的交通中斷，以及學校和企業的關閉。

巴士服務方面，由於惡劣天氣和安全考慮，Ride On Bus服務11日晚間9時停止運營，最新情況可查看社交媒體和GovDelivery通知。維吉尼亞鐵路快線(Virginia Rail Express)12日的班表有變動，計畫搭乘者請先查詢。

馬州 通勤巴士(MTA Commuter Bus)受到冬季風暴影響，12日暫停服務直至另行通知。建議乘客定期查看MTA網站，以獲取最新信息。

維州 州警廳表示，自11日午夜以來，已發生849起車禍，造成87人受傷。截至12日上午7時，負責北維州大部分地區的費爾法克斯分局已處理了84起車禍，其中13宗涉及人員受傷，幸未有致死事件。

維州官員報告稱，該州斯普林菲爾德的西行I-495至南行I-95的170-A匝道，11日入夜後因車禍和積雪而關閉。

馬里蘭州警廳到11日晚間，已處理了152起車禍和98輛無法行駛的車輛。

馬州蒙哥馬利郡多地發生多宗車輛碰撞事故，導致車道關閉和交通中斷。蒙郡消防和救援服務發言人皮林格爾(Pete Piringer)敦促駕駛減速並保持謹慎。