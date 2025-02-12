華府降雪將逾半呎 維州進入緊急狀態 部分學區停課

繼今年1月6日下大雪後，維州新一波冬季風雪到來。(本報檔案照片)

冬季風暴即將到來，維吉尼亞州州長楊京(Glenn Youngkin)11日宣布該州進入緊急狀態 ，這場風暴可能會在華府 地區降下超過6吋的雪。緊急狀態將允許全州範圍內動員資源，應對大雪和冰凍氣候。

大華府地區的公校、政府機關，因應11日下午開始的大雪，大多數都提早放學、下班。此外，部分學區也宣布12日停課或推遲上課時間，學生及家長可與所就讀學區聯繫獲得最新的課程計畫。

維州 交通廳(VDOT)已經開始動員做準備，從10日晚間灑鹽車已經上路，州際公路、主要道路和高流量的次要道路，都包括在工作範圍。

交通廳官員利吉特(Alex Liggitt)提醒，如在街邊停車，請停在街道奇數號的那一側，以便讓鏟雪車更容易操作。

在北維州，近2700台相關設備已經準備好應對這波最新風雪。

氣象預報顯示，11日中午後華府開始下小雪，入夜後雪勢加大，預計到12日凌晨4時，降雪才會停歇。目前預估華府周邊地區降雪將在4到6吋，而州際公路I-66以南地區局部地區降雪量將超過6吋。馬里蘭州北部地區區可能也有2到4吋積雪。

華府地區的冬季風暴警告(winter storm warning)將持續到12日早上7時。由於預計降雪較少，馬州和賓州邊境地區則僅發布冬季天氣警報(winter weather advisory)。

11日晚間氣溫將緩慢上升並保持在冰點以上，在州際公路I-95西北部，剛經歷了一場夾雜著凍雨和雨雪的冬季混合天氣後，又開始新一輪的降水，預計晚間7時轉為全是降雨。國家氣象局可能會針對華府西北部地區發布額外的冬季天氣警報。

維州官員呼籲，民眾剷雪時，應避免過度勞累，因為該舉動心臟病發作的一大原因。如果風雪期間一定要外出，請在離開家之前了解路況，可上官網查詢：511Virginia.org，或撥打511獲取路況更新。