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華府台聯會 金義之接任會長

記者王稚融／華府報導
全美台灣同鄉聯誼會總會長黃秀梅(右)監交下，吳貞慧(左)將會長職務交給新會長金義之(中)。(記者王稚融／攝影)
全美台灣同鄉聯誼會總會長黃秀梅(右)監交下，吳貞慧(左)將會長職務交給新會長金義之(中)。(記者王稚融／攝影)

華府台灣同鄉聯誼會日前在馬州永發海鮮大酒樓舉辦第45屆年會暨春節元宵晚會，會中並完成了會長與新屆理事交接，共300多位人士與會共慶元宵。

台聯會會長吳貞慧首先報告過去一年推動的26場活動，她感恩大家的支持與共同努力實踐「關心台灣，服務同鄉」的宗旨。接著並頒發卸任理事獎狀及特別感謝狀給多位理事與顧問。

在全美台灣同鄉聯誼會總會長黃秀梅監交下，新任會長金義之接下重任，他表示，未來除台聯例行活動外，將加強融入主流。黃秀梅也祝願華府台聯會在金義之帶領下會務蒸蒸日上，她也宣布全美第46屆第二次理事顧問會議28日起將在馬州舉行三天，歡迎參加。

馬州州務卿李鳳遷(Susan Lee)應邀致詞稱，川普總統上任後，有許多政策帶來不確定性，她希望大家相信馬州政府，保證既有政策不會改變，也會與所有亞裔站在一起，她也提到下月將到台灣參加台北智慧城市展。

蒙郡郡長艾瑞克(Marc Elrich)致詞時，首先以中文祝大家新年快樂。他表示，亞裔占蒙郡總人口的16%，他特別感謝台灣移民在該郡扮演著重要角色，尤其在新冠疫情期間提供許多防疫物資。

過去兩年他率領蒙郡經濟發展代表團訪台，向台灣介紹和推廣蒙郡的經濟發展，尋求與台灣企業合作的商機，今年他也會出席智慧城市展。

當天餐會中有舞龍助興，還有卡拉OK、舞蹈、摸彩等娛興節目，節目最後在華府台聯會所有新舊任理事顧問合唱「愛拼才會贏」的歌聲中畫下句點。

跳排舞同樂。(記者王稚融／攝影)
跳排舞同樂。(記者王稚融／攝影)
台聯會新舊任理事顧問登台大合唱「愛拼才會贏」。(記者王稚融／攝影)
台聯會新舊任理事顧問登台大合唱「愛拼才會贏」。(記者王稚融／攝影)
馬州州務卿李鳳遷(左)出席聚會。(記者王稚融／攝影)
馬州州務卿李鳳遷(左)出席聚會。(記者王稚融／攝影)
蒙郡郡長艾瑞克。(記者王稚融／攝影)
蒙郡郡長艾瑞克。(記者王稚融／攝影)

馬州 華府 亞裔

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