馬州議員提案「食物森林」 公有地農作物擬免費採摘

蒙哥馬利學院創建了社區糧食森林，區內可食用的自然食物免費送給師生。(蒙哥馬利學院糧食森林臉書)

馬里蘭州州眾議員 查寇狄恩(Lorig Charkoudian)提出一項新的議案，旨在促使該州允許民眾免費或幾乎免費採摘公有土地或森林裡的自然生長的可食用農作物，如藍莓、黑莓、蘑菇等。

查寇狄恩擬提出的法案HB 257，將允許民眾採摘可食農作物，但需先跟釣魚、狩獵者一樣，申請許可證，通過後即可在馬州 自然資源廳指定的公有土地採摘食物。

查寇狄恩說，這種「食物森林」(food forests)的概念，可以將社區聚集一起，讓原本缺乏食物的家庭獲得補給，她引述馬州好幾個已經城力的社區食物森林稱，這些森林均允許人們取用他們需要的食物，不需要事先申請執照或詢問許可。

查寇狄恩在州眾議會環境及交通委員會上表示，免費食物森林的模式「行之有效」，並補充「人們不會來拿太多，也不會來拿超過需要的東西。」她說，這項法案是必要的，因為根據現行法律，自然資源廳管理的土地禁止民眾進入採摘任何食物。

她解釋，這類食物採摘許可證，將設定「季節及限制」，就是會依照時節規定民眾可以跟不可以採集的食物，此外，有意採摘者也必須了解相關資訊。

馬州自然資源廳立法主任貝勒(Dylan Behler)表示，該廳支持查寇狄恩的提案。

蒙哥馬利學院(Montgomery College)Premaculture俱樂部主席亞科斯特(Tierney Acosta)表示，多達40％的學生正在經歷沒有保障的糧食來源，學生將學院位於Takoma Park/Silver Spring校園的一部分改造為社區糧食森林。她說，森林裡生長的食物，直接免費送給學生、教職員及周邊社區。 蒙哥馬利學院創建了社區糧食森林，區內可食用的自然食物免費送給師生。(蒙哥馬利學院糧食森林臉書)

致力推動森林農業組織Froested創始人史密斯(Lincoln Smith)說，他支持該項法案，但如果要申請許可證的話，「盡可能簡單、簡化」，他推薦在馬州各個公共土地上創建食物森林，讓人們可以在其中學習及覓食，以一種新的方式跟馬州森林建立聯繫。