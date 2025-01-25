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成交多、賣得快 維州費郡去年房市表現亮眼

特派員黃惠玲／綜合報導
維州費郡去年房市表現亮眼。(維州費郡郡府臉書)
維州費郡去年房市表現亮眼。(維州費郡郡府臉書)

維吉尼亞州阿靈頓郡(Arlington County)通常是華府地區房屋售價最昂貴的郡縣，該郡在2024年的房市表現依舊突出，但維州費爾法克斯郡(Fairfax County)的同期表現更加強勁。

費爾法克斯郡去年的房屋成交量，比阿靈頓郡的高出兩倍多。 去年12月費郡售出的房屋，平均成交時間不到兩周，比阿靈頓的平均成交時間快了近一周。

費郡由於其地理位置和多樣化的就業基礎，房產市場一直具有吸引力。尤其對於那些覺得阿郡房價太高，而無法承擔在華府購屋的買家來說，費郡的吸引力又更多一些。

房產掛牌公司Bright MLS首席經濟學家斯特蒂文特(Lisa Sturtevant)說，費郡的房價對於買家來說比較能夠負擔，特別是阿郡的房價不斷飆漲相當昂貴，其中獨棟住宅更讓許多買家難以買得起。

她還提到，費郡掛牌上市的情況也比較踴躍一些，尤其是想要換大房或選好學區的買家而言，有更多不錯的選擇。

就房價上漲速度而言，費郡也比阿郡具有購屋優勢。截至去年12月底，過去一年費郡的中位房價上漲了4.5%，而阿郡靈頓的中位房價飆升了10.2%。

費郡是維州人口最多的郡縣，而且其住房庫存比阿靈頓郡多，每月銷售量也因此更高。 上個月費郡的房屋成交量達845 筆，阿靈頓郡同期的成交量僅144筆。

費爾法克斯郡上個月成交的房屋平均售價為70萬元，遠低於阿靈頓郡的83萬7500元。但在2024年期間，費郡的房價中位曾有幾次逼近阿靈頓郡。

斯特蒂文特說，「我們實際上觀察到，阿靈頓郡對公寓的興趣越來越大，「隨著公寓銷售量的增加，拉低了當地房屋的平均售價。但費爾法克斯郡的房價，肯定會向阿靈頓和亞歷山大郡(Alexandria County)接近。

展望2025年，斯特蒂文特稱，整個華府房地產市場將會出現更多類似情況，這對今年的年輕買家來說，未必是個好兆頭。她說，2025 年，高收入家庭和買賣房屋的人將會有好的收穫，而收入中等的購屋者和首次購屋者，則將面臨最大的挑戰，「這意味著華盛頓地區的住房財富差距將擴大，這讓我很擔心。」

房價 華府 維州

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