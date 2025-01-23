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川普要聯邦員工重返辦公室 或掀退休潮

特派員黃惠玲／綜合報導

美國總統川普上任首日簽屬行政令，要求所有聯邦員工必須在上班時間返回辦公室實體辦公，而此舉可能導致工會提出法律挑戰，並可能掀起聯邦員工退休潮。

川普在行政令中表示，「政府行政機關所有部門、機構的首長，應在切實可行的範圍內，盡快採取一切必要措施，終止居家遠端工作的安排。」然而此命令引發的主要問題，包括將近30％的聯邦員工隸屬於工會，而他們當中很多人都持有事先談好的協議，允許他們至少有部分時間在家工作。

喬治梅森大學(George Mason University)區域分析中心主任柯勞爾(Terry Clower)表示，總統無權單方面更改勞動契約條款，「他沒有權力，儘管他一直提到『打破工會』的言論。」

其次另一個重要問題為，目前約有三成的聯邦工作人員符合退休資格，柯勞爾說，「有些人可能戶因此選擇退休」，因為人們可能不想再一直為了到辦公室忍受交通擁塞，最終決定離職。

尤其新冠疫情期間，不少人為了能買得起住屋而選擇搬到離上班地點更遠的地方，一旦改成必須天天實體上班的話，勢必對他們帶來很大挑戰。

不過，分析指出，該命令的其中一段寫著「部門及機構主管，可以做出他們覺得必要的豁免」，可能被視為一個重大漏洞，例如辦公室沒有足夠空間容納所有人時，則允許機構主管「可以繼續讓員工遠距上班」。

華府地區資深分析專家米勒(Jason Miller)說，聯邦員工不要急著辭職，「先等等看辦公室管理階層對新行政令的反應，」一般要從高層傳達信息到基層員工，往往需要很長時間。

退休 川普 疫情

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