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韓國瑜抵達華府 僑胞設宴歡迎

記者王稚融／華府報導
僑胞在飯店前拉布條歡迎代表團抵達國會山莊飯店，右六為韓國瑜、右五為俞大㵢。(記者王稚融／攝影)
僑胞在飯店前拉布條歡迎代表團抵達國會山莊飯店，右六為韓國瑜、右五為俞大㵢。(記者王稚融／攝影)

中華民國立法院院長韓國瑜19日出席了全美台灣同鄉聯誼會籌辦的晚宴，他向僑胞表示，就職典禮因酷寒、風雪有所調整，「我們是客人，我們完全尊重美方的安排」，儘管計畫變動，他仍帶著台灣民眾十二萬分的熱情向美國新政府祝賀。

韓國瑜此次率跨黨派立委包括國民黨立委柯志恩、葛如鈞、李彥秀，民進黨立委王定宇、陳冠廷、郭昱晴及民眾黨立委陳昭姿一行，於19日抵達華府國會山莊飯店，僑胞則在飯店外拉布條歡迎。

韓國瑜當晚一到晚宴地點馬州漢宮大酒樓後，會場響起中華民國國旗歌，他逐一跟在場僑胞握手問候，「院長好」的問候聲也此起彼落。

韓國瑜先介紹了一起出席晚宴的國民黨立委李彥秀、葛如鈞，接著 非常感謝大家犧牲周末假日時間出席，還有很多人從其他城市趕過來。接著帶領大家合唱「我們都是一家人」，並提供六瓶立法院限量紀念高梁酒，送給幸運抽中的六位與會者。

由於現場工作人員在準備播放歌曲時，出了點小狀況，韓國瑜也開玩笑的表示，「華府的卡拉OK速度比較慢喔」，引起現場僑胞開懷大笑。李彥秀致詞時說，很感謝大家從各個地方趕到華府出席晚宴，她知道僑胞心繫台灣，國民黨54名立委在韓院長帶領下非常團結，在各種議題上都堅持做對的事。

由於韓國瑜及代表團隔天一早要參加美國總統就職典禮，所以得事先離席，主持人因此邀請韓國瑜再度上台領唱「梅花」、「中華民國頌」等歌曲。

華府20日嚴寒低溫，川普就職典禮臨時改到國會山莊內舉行，主辦單位在圓形大廳僅安排數百個座位，台灣慶賀團因此無法入場觀禮。

幸運抽中立法院限量紀念高梁酒的僑胞樂翻，右二為韓國瑜。(記者王稚融／攝影)
幸運抽中立法院限量紀念高梁酒的僑胞樂翻，右二為韓國瑜。(記者王稚融／攝影)
韓國瑜(左三)帶領大家合唱「我們都是一家人」。(記者王稚融／攝影)
韓國瑜(左三)帶領大家合唱「我們都是一家人」。(記者王稚融／攝影)

韓國瑜 華府 中華民國

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