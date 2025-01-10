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華府台聯會幹部選舉 金義之當選新會長

記者王稚融／華府報導
大家穿上新做的台聯T恤合影。(主辦方提供)
大家穿上新做的台聯T恤合影。(主辦方提供)

華府台灣同鄉聯誼會日前召開理事顧問會暨45屆幹部選舉，金義之榮任台聯會新屆會長，新團隊將在2月8日年會暨春節元宵晚會就職。

金義之(左三)獲選新一屆台聯會會長，左四為本屆會長吳貞慧。(主辦方提供)
金義之(左三)獲選新一屆台聯會會長，左四為本屆會長吳貞慧。(主辦方提供)

新屆幹部選舉由員吳貞慧、劉金萍、陳惠青主持，金義之接受多人連署推薦成為會長候選人之後，在會上發表政見並接受提問。其他新職員還包括：外交副會長宋德奇、內務副會長管士彥、財務長謝鍾旂、會籍蕭朝宗。

金義之說，未來除台聯三大活動之外，將發揚傳統文化，並加強融入主流。在馬大求學時曾任中華民國同學會聯合會會長的金義之說，他熱愛台灣及服務鄉親，他很榮幸帶領台聯會關心台灣、服務社區。

台聯會本屆會長吳貞慧任期內積極用心帶動團隊經營會務廣受讚揚，改選日理事出席率近九成。此外，因應僑情的變遷與會務的發展，原有的台聯會章程已不敷使用有必要做適度的修改，吳貞慧任期內多次召開理事會討論研議並已完成章程修正。

台聯會45屆年會暨春節元宵晚會訂於2月8日舉行，地點在馬州蓋城永發海鮮大酒樓(原新財神)，年會上新舊任會長交接之外，也將補選五名理事，參選理事必須經過兩名現任理事顧問的推薦。

幹部選舉當天大夥還穿上貞慧定做的台聯T恤合影留念。如有意加入台聯會或參加元宵晚會者，可電吳貞慧(240)841-0350、金義之(301)404-7165。

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