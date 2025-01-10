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維州水晶城2棟舊大樓 將改建成酒店、公寓

特派員黃惠玲／綜合報導
位於水晶城2100 Crystal Drive的老舊建物，將改建為擁有330間客房的酒店。(google map)
位於水晶城2100 Crystal Drive的老舊建物，將改建為擁有330間客房的酒店。(google map)

開發商JBG Smith宣布，將根據維吉尼亞州阿靈頓郡的新建住改造獎勵計畫，把水晶城的兩棟建築改造為公寓及酒店。

JBG Smith在水晶城及附近National Landing區的最大規模的建物東主，旗下擁有20多棟建築，包括新的還有幾棟需要重建的老舊建築。目前計畫改建的建物，包括位於2100 Crystal Drive一棟建於1968年、樓高11層、面積25萬平方呎的建物，該棟大樓最近由亞馬遜租用，作為該公司第二總部HQ2園區的首期施工期間的臨時辦公室。根據開發商計畫，該樓將重建為擁有330間客房的酒店。

上述建物附近的另一棟11層大樓(2200 Crystal Drive)，面積達31萬5000平方呎，同樣建於1968年，則將改建為擁有200個單位公寓的住宅大樓。

去年11月，阿靈頓郡批准了分區條例的適應性再利用修正案，該案大幅加快了建物改建審批流程，並為這類的改建專案開發商提供獎勵措施。不過，JBG Smith並未透露這兩棟大樓的改建是否有資格獲得獎勵，也沒有提供這些建築將從何時啟動工程的時間表。

阿靈頓郡推動重建老舊建築，是為了因應不斷上升的辦公室空置率以及價格下跌。阿郡經濟發展主任陶希爾(Ryan Touhill)表示，這些措施都是為了推動該郡的經濟長期復甦，希望能夠將老舊大樓轉化為商機，創造出更適合現今狀況的空間。

阿靈頓郡的商業辦公室市場，目前有超過1070萬平方呎的空間閒置，其中老舊的辦公室尤其供過於求。

除了在National Landing的辦公大樓組合外，JBG Smith還擁有Potomac Yard的開發權，此外，其負責的維吉尼亞理工學院耗資10億元的創新校園，一期工程預定在本月啟用。

JBG Smith約75％的建築及可開發房地產位於National Landing區子市場，該公司1310萬平方呎的住宅、零售及辦公空間，高達98%都位於地鐵站的步行範圍內。這家公司目前有930萬平方的新項目正在籌備，其中大部分是公寓、住宅。

維吉尼亞州 地鐵站 亞馬遜

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