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3重大活動陸續登場 華府戒備 豎起防衝撞圍欄

特派員黃惠玲／綜合報導
華府警局稱，已經準備好迎接華府即將舉行的三場大型活動。(華府警局臉書)
華府警局稱，已經準備好迎接華府即將舉行的三場大型活動。(華府警局臉書)

在紐奧良才剛發生皮卡衝撞造成至少15人死亡的恐怖襲擊後，華府正為即將迎來三場倍受矚目高安保級別活動做好準備，在第一場的1月6日總統選舉認證之前，華府已經豎起了防衝撞圍欄。

華府警局局長史密斯(Pamela Smith)表示，每當發生類似紐奧良事件時，都會加強警戒。除了1月6日外，已故總統卡特的國葬，以及1月20日的總統就職典禮，華府均處於高度戒備狀態。

史密斯表示，她的部門從2020年起，就開始為國葬進行規畫，為迎接大批人群做好準備。「這是我們在哥倫比亞特區及大都會警局的專長，」史密斯說，「我們將繼續跟當地及各州的合作夥伴緊密合作，觀察對特區帶來任何威脅的活動，並即時採取相應行動。」

繼紐奧良的恐怖襲擊，以及拉斯維加斯川普飯店外特斯拉Cybertruck的致命爆炸之後，全國各地的警察部門都在關注模仿襲擊的可能性。

大都會運輸系統警察(Metro Transit Police)1日宣布改變他們的安全布署，雖然Metro未受到已知的威脅，但為謹慎起見，運輸警察已經加強了整個系統的安全性，乘客可能會注意到警力因此增加。

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