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華府禁止紅燈右轉 馬州、維州新年新法上路

特派員黃惠玲／綜合報導
華府從新年起，禁止駕駛在紅燈時右轉。(pixabay)
華府從新年起，禁止駕駛在紅燈時右轉。(pixabay)

新的一年到來，華府、馬里蘭州、維吉尼亞州有多項新法生效，其中部分新規將可能影響居民日常生活及財務，值得民眾特別留意做好準備。

華府

一項禁止駕駛人在紅燈右轉的法律，元旦起生效。華府議會早在兩年前就通過了這項立法，但可能在執行方面仍面臨一些問題，因為華府交通局(DDOT)表示，他們至今還沒有收到足夠的資金來設置新的標誌牌，因此預估將無法在新的一年開始就全面落實。

此外，華府的商家也將被要求接受現金付款，但有酒牌許可證的企業，以及有安全考量的深夜營運商家，則可獲得豁免。

華府從2025年開始，將補償透過白卡(Medicaid)、華府醫療保健聯盟或移民兒童計畫等接受醫療健保家庭的家訪費用。這項家訪隸屬於早期干預計畫，主要為待產父母或友年幼子女的家長，提供相關教導及諮詢。

馬里蘭州

新年開始執行的「馬州道路工人保護法」，將在街道、高速路等工作區擴大使用測速照相機的範圍，並提高違反此交通違規行為的罰則。如果在工作區超速，駕駛將可能面臨60元到500元的罰款。如工作區有工人在現場，罰金更將因此加倍。

馬州新年也規定醫院必須將服藥過量的病患，轉介給適當的社區服務提供者及專業支援者，以便讓這患者繼續接受治療。

此外，保險公司、非營利健康服務計畫及健康維護組織，必須提供居民助聽器的承保，每36個月每組助聽器的補助限額為1400元。

馬州「住房擴展及負擔能立法按」也在2025年生效，該法案禁止司法管轄區(jurisdictions)拒絕對單戶家庭區提出要建造組合式房屋建築類型的方案。

維吉尼亞州

維州最低時薪從2025年起，從12元提高到12.41元。此外，擁有25名或以上員工，並已經營運至少兩年的企業將被要求參加RetirePath計畫，該計畫旨在為員工提供退休儲蓄帳戶。

維州也擴大了反歧視法，族裔將成為維州的受保護類別，這意味著禁止企業基於雇員的膚色、種族的歧視、騷擾或報復。雇主依規定必須更新他們的政策及培訓計畫。

維州其他法律變更還包括提高汽車保險的最低金額，以及對收集兒童資料的新限制。

華府 維州 維吉尼亞州

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