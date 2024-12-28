華府明年主要售屋群：疫期購買者 約僅住5年

超過四分之一的嬰兒潮世代房主表示，如有地方可以搬，他們會考慮出售現居房。(pexels)

房屋掛牌服務Bright MLS最近調查了全美近1600名屋主，發現其中32.2%計畫在2025年出售房屋的業主，在該現居房屋居住的時間不超過五年，這是一個很大的變化。這也意味著華府 明年的房市仍有賣家，但這些賣家可能大多數在掛牌出售房屋的居住時間不長。

Bright MLS的首席經濟學家史圖特凡特(Lisa Sturtevant)表示，通常情況下，人們居住在同一棟房屋的時間越來越長，一般約為12年左右，但現在情況出現轉變。她說，如今有大批房主準備更快搬家，這表明目前的時代已經與過去截然不同。「人們更快在自己的房屋中累積了更多資產，因此他們能夠比上一代人更快的搬到更大的房子。」

這群計畫將僅居住幾年房屋出售的賣家，大都是在新冠疫情期間購入房產，他們現在發現自己處於買進或轉手的有利位置，他們鎖定了歷史低的房屋貸款利率 ，許多人在房價顯著上漲之前就已經購買了房產。

在華府地區，從2020年第一季至今，房屋價格已經平均提高31％。史圖特凡特說，「那些在過去幾年中積累了房屋淨值者，在房地產市場上處於相當有利的地位，儘管貸款利率不會像我們預期的那樣下降那麼多，儘管房屋價格仍然很高，但他們擁有的物業資產將改變遊戲規則，預料將有更多買家在2025年進入市場。」

對現有房屋業主的調查還發現，60歲及以上的人中，只有6%計畫在2025年出售房屋。根據調查，60％的嬰兒潮世代在受訪時，已經在相同房屋中居住了20年或更久，並已經付清所有房貸。

年長業主不願意出售所居住房屋的另一個原因是，傳統的空巢後要縮小房屋規模，已經不像以前那麼簡單。

史圖特凡特說，「對於想要縮小房屋規模的老年房主來說，最大的障礙是目前房屋交易市場的房源庫存太少，」因此儘管有意將大房換成小房居住，但現階段只能維持原樣，否則把房子賣掉後，可能沒有其他合適房屋可買。

受訪的嬰兒潮世代房主中，有25.5%表示如有地方可以搬，他們會考慮出售現居房，30.5%稱如價格合適，他們會售屋，但大多數嬰兒潮市代表是，沒有任何事情能促使他們現在就要出售房屋。