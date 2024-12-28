我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

韓濟州航空失事「179人推測身亡」 1乘客曾傳訊息：要交代遺言嗎？

22℉氣溫下留6歲女兒在車上去賭場 紐約華裔夫婦遭起訴

華府明年主要售屋群：疫期購買者 約僅住5年

特派員黃惠玲／綜合報導
超過四分之一的嬰兒潮世代房主表示，如有地方可以搬，他們會考慮出售現居房。(pexels)
超過四分之一的嬰兒潮世代房主表示，如有地方可以搬，他們會考慮出售現居房。(pexels)

房屋掛牌服務Bright MLS最近調查了全美近1600名屋主，發現其中32.2%計畫在2025年出售房屋的業主，在該現居房屋居住的時間不超過五年，這是一個很大的變化。這也意味著華府明年的房市仍有賣家，但這些賣家可能大多數在掛牌出售房屋的居住時間不長。

Bright MLS的首席經濟學家史圖特凡特(Lisa Sturtevant)表示，通常情況下，人們居住在同一棟房屋的時間越來越長，一般約為12年左右，但現在情況出現轉變。她說，如今有大批房主準備更快搬家，這表明目前的時代已經與過去截然不同。「人們更快在自己的房屋中累積了更多資產，因此他們能夠比上一代人更快的搬到更大的房子。」

這群計畫將僅居住幾年房屋出售的賣家，大都是在新冠疫情期間購入房產，他們現在發現自己處於買進或轉手的有利位置，他們鎖定了歷史低的房屋貸款利率，許多人在房價顯著上漲之前就已經購買了房產。

在華府地區，從2020年第一季至今，房屋價格已經平均提高31％。史圖特凡特說，「那些在過去幾年中積累了房屋淨值者，在房地產市場上處於相當有利的地位，儘管貸款利率不會像我們預期的那樣下降那麼多，儘管房屋價格仍然很高，但他們擁有的物業資產將改變遊戲規則，預料將有更多買家在2025年進入市場。」

對現有房屋業主的調查還發現，60歲及以上的人中，只有6%計畫在2025年出售房屋。根據調查，60％的嬰兒潮世代在受訪時，已經在相同房屋中居住了20年或更久，並已經付清所有房貸。

年長業主不願意出售所居住房屋的另一個原因是，傳統的空巢後要縮小房屋規模，已經不像以前那麼簡單。

史圖特凡特說，「對於想要縮小房屋規模的老年房主來說，最大的障礙是目前房屋交易市場的房源庫存太少，」因此儘管有意將大房換成小房居住，但現階段只能維持原樣，否則把房子賣掉後，可能沒有其他合適房屋可買。

受訪的嬰兒潮世代房主中，有25.5%表示如有地方可以搬，他們會考慮出售現居房，30.5%稱如價格合適，他們會售屋，但大多數嬰兒潮市代表是，沒有任何事情能促使他們現在就要出售房屋。

貸款 利率 華府

上一則

新州2臥屋格局差但加分多 賣價仍比要價高20%

延伸閱讀

亞塞拜然官員曝失事客機「遭武器擊中」 生還者：聽到巨響

亞塞拜然官員曝失事客機「遭武器擊中」 生還者：聽到巨響
自己花 45%嬰兒潮富豪不留財產 遠超千禧15%、X世代11%

自己花 45%嬰兒潮富豪不留財產 遠超千禧15%、X世代11%
國家動物園節日禮…寶力、青寶最新影片 萌翻熊貓迷

國家動物園節日禮…寶力、青寶最新影片 萌翻熊貓迷
聖誕節不打烊 芝城、華府中餐館座無虛席 用餐須排隊等候

聖誕節不打烊 芝城、華府中餐館座無虛席 用餐須排隊等候

熱門新聞

佛羅里達州現年22歲的披薩外送員阿爾維洛(右)嫌顧客只給了兩元小費，隨後竟夥同一名男子回去攻擊顧客，以小刀連刺對方14刀，而遭警方逮捕。(取自奧西奧拉郡警長辦公室官網)

嫌小費少 佛州披薩外賣女猛刺孕婦14刀

2024-12-26 20:02
新罕布夏州威克菲爾德鎮這棟民宅，聖誕節當天傳出意外，一家四口疑似在睡夢中因一氧化碳中毒而死。(美聯社)

新罕州亞裔女一家4口 聖誕節一氧化碳中毒亡

2024-12-27 21:26
新州今年3月份中到兆彩大獎的幸運兒，終於出面領取11.3億獎金。(美聯社)

新州兆彩得主 9個月後現身領走11.3億元

2024-12-24 08:25
過去一兩年間，德州不斷以巴士載送越境無證客到芝城、伊州，圖為芝城因收容中心不足，部分越境客曾在芝警局前搭帳篷居住。(本報檔案照片)

德州大巴無證客 助力伊州人口增長近7萬

2024-12-23 09:49
科羅拉多州男子西姆斯(左)及其女友瑟曼於聖誕節早晨爭吵後，男子將她六周大的兒子棄置在丹佛街頭。所幸目擊者及時發現，報警將男嬰送醫。這對男女正面臨虐童重罪指控。(取自亞當斯郡警長辦公室官網)

聖誕節早晨丹佛街頭發現棄嬰 狠心男女落網

2024-12-27 19:49
華盛頓州野生動物保護區內，最近有20隻大型貓科動物死於禽流感。示意圖。（美聯社）

華州20隻大型貓科動物染禽流感亡 保護區閉門消毒

2024-12-25 20:39

超人氣

更多 >
注定孤老終身？研究：有這3個關鍵特質 容易單身一輩子

注定孤老終身？研究：有這3個關鍵特質 容易單身一輩子
股神巴菲特加碼2855萬美元 買進這檔老牌網路相關股票

股神巴菲特加碼2855萬美元 買進這檔老牌網路相關股票
南韓濟州航空失事 消防局：2人獲救、其餘179人推測身亡

南韓濟州航空失事 消防局：2人獲救、其餘179人推測身亡
四星座易遭小人捅刀 牡羊單純被利用、他個性厚道成眼中釘

四星座易遭小人捅刀 牡羊單純被利用、他個性厚道成眼中釘
震撼彈… 趙薇微博發文：與黃有龍已離婚多年

震撼彈… 趙薇微博發文：與黃有龍已離婚多年