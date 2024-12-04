疑殺妻分屍還謊報失蹤 維州亞裔夫遭控謀殺

印裔納雷許(左)涉嫌謀殺妻子瑪姆塔(右)。(領英／臉書)

維吉尼亞州 馬納薩斯公園(Manassas Park)警方3日在威廉王子巡迴法院，對殺害並隱藏28歲婦女瑪姆塔·卡夫勒·巴特(Mamta Kafle Bhatt)屍體的嫌疑人納雷許·巴特(Naresh Bhatt，37歲)，提出謀殺和玷汙屍體控罪，警方指出，納雷許為瑪姆塔的丈夫，他殺害妻子後疑將其屍體肢解丟棄，導致死者遺骸至今仍然沒有找到。

馬納薩斯公園警察局長盧戈(Mario Lugo)表示，繼8月份對納雷許提控玷汙屍體罪後，這次因為瑪姆塔的DNA與案發後在夫婦家中找到的血跡完全吻合，所以加控謀殺罪。

他說，警方掌握了該案的「很多證據」。威廉王子郡法醫部門則稱，這是他們見過最嚴重的犯罪現場之一。盧戈說，警方尚未與納雷許交談，但他們已將收集到的所有證據發送給檢察官，檢察官「有足夠的信心」將其提交給大陪審團並確保起訴。

盧戈說：「我覺得我們有充分的理由證明屍體已遭破壞。」盧戈暗示，馬姆塔很可能是在家裡遭到肢解，警方「從一開始就相信她是被謀殺。」

根據威郡檢察官文件顯示，瑪姆塔最後一次與母親進行視訊通話是在7月29日，警方主張她是在同一天遭殺害。納雷許隔天一大早將這對夫婦的女兒送到保姆的公寓。不久之後，有人看到他將幾個塑膠袋和垃圾袋扔進保姆公寓大樓的垃圾箱。

此外，7月30日他去了家得寶(Home Depot)和沃爾瑪購物，買了一套刀。聯邦助理檢察官薩米(Sarah Sami)表示，同天晚上，他還買了「40 個超堅固的黑色垃圾袋」。7月31日凌晨1時30 分，監視影片還拍到納雷許在Falls Church鎮從他的特斯拉 車上，取出袋子並將其放入垃圾壓縮機。

檢察官稱，31日上午，巴特家的用水量超過150加侖，遠遠多於平日的三到四加侖。

納雷許一開始向警方稱妻子離家失去聯繫，在瑪姆塔失蹤三周後，納雷許被指控隱藏屍體重罪並關進監獄 ，目前仍在拘留。

瑪姆塔的前醫院同事、她家人的發言人沃斯(Holly Wirth)表示，家人對於指控終於到來感到「如釋重負」。沃斯說，現階段家人的兩大目標為：替瑪姆塔伸張正義，並確保她的孩子的未來。