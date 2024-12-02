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收購華埠旁體育館 華府議會投票過關

特派員黃惠玲／綜合報導
華府市府計畫投資5億多元跟Monumental Sports and Etertainment集團攜手翻新Capital One Arena。(Monumental Sports and Etertainment集團提供)
華府市府計畫投資5億多元跟Monumental Sports and Etertainment集團攜手翻新Capital One Arena。(Monumental Sports and Etertainment集團提供)

華府議會日前匿名投票通過該市5.15億元的市中心球場整建方案(Downtown Arena Revitalization Act)，此舉將允許市府收購Monumental Sports and Etertainment(MSE)集團的Capital One Arena體育館，這也是華府市府振興華埠的途徑之一。

這項緊鄰華府華埠的投資計畫，將由市府出資以8750萬元從Monumental Sports and Etertainment(MSE)集團手中購買Capital One Arena，然後將其出租給華盛頓奇才隊(Washington Wizards)、華盛頓首都隊(Washington Capitals)兩大球隊作為主球場。

為此，市府將籌款5.15億元來購入及翻修該體育館，MSE則負責提供剩餘不足的經費約2.85億元，來完成這個初估需要八億元的大項目。

華府市長包瑟跟Monumental Sports and Etertainment首席執行官李昂西(Ted Leonsi)兩人均大力支持雙方合作，以「改造Capital One Arena並振興華府市中心的畫廊廣場/華埠地區(Gallery Place-Chinatown)。」

根據包瑟的說法，一項研究發現該計畫的經濟活動將超過10億元，在三年施工期間，將創造4900個工作機會以及2100萬元的新稅收。

包瑟之前提到，「要讓華府的球隊留在屬於他們的地方，即體育之都華府，我們要加倍努力，將華府市中心打造為世界級的目的地及娛樂區」，她說，當市中心發展良好時，城市也會跟著起飛，「這項投資將對我們所有八個選區的居民及企業有利。」

市議員懷特(Robert White)之前表示，體育館舉辦活動帶來的收入，將對整個華府產生積極影響，而這對市中心的生存至關重要。他提到，華府辦公大樓區已經不再像以前那樣擠滿了人，如果要推動城市前進，又不會削減項目，也不會增加居民稅賦，那麼包瑟的收購提案是好的選擇。

選區包括體育館的華府第二區議員平托(Brooke Pinto)呼應了懷特的觀點，稱該項投資將推動華府未來幾十年的經濟成長。另一位市議員麥克杜菲(Kenyan McDuffie)說，翻修體育館可望為該區的體育經濟提供數千個高薪工作的支持。

不過，部分居民則對耗費鉅資後的體育館，能否保證市府未來從該項目獲益表示擔憂。

在議會通過表決後，這項投資計畫將送交市長、國會審查，逐一過關後才會成為最終法律。

華府 投資 華埠

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