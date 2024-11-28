華府公校入學人數近10萬 16年來新高

華府公立學校及公立特許學校系統本學年入學人數持續成長。(華府公校系統臉書截圖)

根據最新發布的初步數據，華府公立學校 和公立特許學校的入學率連續第三年上升，更是從2007-2008學年以來，入學率最高的一次。

根據26日的數據報告，該市公立和公立特許學校在本學年有9萬9770名學生就讀。據州教育總監 辦公室(Office of State Superintendent for Education)稱，這是過去16個學年以來，最多學生入學的學年。

臨時教育總監米切爾(Antoinette Mitchell)表示，此次的增長，使該市能夠投資於職業和技術教育項目，並提供專注於早期識字和數學的課程。

米切爾說，上述發展可以讓學生家庭看到華府公立學校系統，正為他們提供更多機會。”

本學年哥倫比亞特區公立學校有5萬2036名學生就讀，公立特許學校則有4萬7564名學生就讀。最終和審計數據預計在明年初出爐。

這兩類公校的入學人數繼續超過新冠疫情前的水平。不過，在此同時，本學年馬里蘭州和維吉尼亞州郊區的公立學校入學率仍停滯不前。

馬州蒙哥馬利郡和維州費爾法克斯郡的公立學校(華府特區 外的其他最大學區)的入學率均略有下降。米切爾表示，初步數據顯示華府高中和成人教育的學生人數明顯增長。

他說，「我們對此感到特別興奮，因為這意味著一旦學生完成小學和初中學業，他們就會選擇留在華府公立學校系統內，繼續選擇去華府公立學校或特許學校就讀。」

米切爾表示，當入學人數增加時，市府就能擴展其課程，例如在華府第八區開設全新的進階技術中心，該中心將著重健康科學課程，並與第五區的中心相輔相成，屆時學生可參加職業與技術教育計畫，並再繼續就讀高中時獲得大學學分。

華府入學人數公告是在該市一年一度的公立學校博覽會(EdFEST)前發布。針對高中生的EdFEST定於12月7日舉行，學前班至八年級家庭的EdFEST則會在下月14日推出。