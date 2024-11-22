華府、馬州國會議員 誓言對抗川普削減聯邦員工舉措

馬里蘭州民主黨籍的國會眾議員拉斯金(Jamie Raskin，左一)說，該州居民很擔心可能的聯邦大裁員。(拉斯金臉書)

面對川普推出的「政府效率部」(Dept. of Government Efficiency，DOGE)，華府、馬里蘭州的國會議員，誓言對抗DOGE擬大規模削減政府機構及聯邦公務員的舉措；喬治梅森大學區域分析中心主任克勞爾(Terry Clower)表示，對於北維吉尼亞州 而言，可能會看到一些聯邦職位流失，進而造成裁員及部分居民因此搬離。

川普指定的該部門負責人之一馬斯克，之前曾表示將尋求縮減兩兆的聯邦開銷，此金額幾乎是聯邦政府年度總開支的三分之一。但大範圍的削減帶來的影響，將不僅僅是聯邦員工。克勞爾說，政府承包商也會感受到衝擊，「許多承包商的就業基地，都在大華府地區及北維吉尼亞州。」

根據克勞爾的說法，維州 可能不像馬里蘭州、華府影響那麼大，因為維州的聯邦雇員大部分在國防部以及國土安全部門工作。他表示，目前沒有聽到新政府有任何談到計畫削減這些特定部門的消息，「事實上，因為可能要執行大規模遣返計畫，屆時或許還會因此增加人手。」

然而，聯邦政府一旦出現職位流失，將無法避免對當地經濟帶來影響。

克勞爾說，到時北維州所有地區都會感受到衝擊，因為這些聯邦員工都是當地經濟的參與者，就業機會減少，整體經濟也會被牽連。

馬里蘭州民主黨籍的國會眾議員拉斯金(Jamie Raskin)表示，馬州 居民都非常擔心將面臨DOGE機構的衝擊。他說，川普支持者一直在討論以政治任命官員來取代多達五萬名公務員，「人們應該是以出色的工作能力受到聘雇，而非因為參加的政黨。」

過去10年一直在為聯邦經費奮戰的馬州民主黨籍國會眾議員何以爾(Steny Hoyer)表示，「我們的工作將會非常繁重。」他說，馬州國會議員將努力保護該州的公務員。