川普放話大幅裁員 衝擊華府逾37萬聯邦員工

華府地區的聯邦政府員工超過37萬名，川普上台後計畫大舉裁員的聲明，多少影響員工心情。(特派員黃惠玲／攝影)

美國總統當選人川普 新成立的「政府效率部」(Dept. of Government Efficiency，DOGE)擬裁減大量浪費及聯邦政府員工的工作。此舉引發聚集37萬多名聯邦員工的華府，及華府周邊維吉尼亞州、馬里蘭州居民的關切。

該部門將由馬斯克 及曾角逐共和黨 總統提名初選的印度裔企業家拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)共同領導，他們跟川普的觀點一致，主張必須削減聯邦官僚架構。

川普表示，效率部將提供建議，並與白宮合作，「解散政府官僚架構、削減過多規範、減少浪費開支，並重組聯邦機構。」馬斯克曾暗示DOGE將尋求縮減高達兩億元的聯邦開銷，這也意味著很多在政府機關任職人員都有可能受到影響。

川普這項計畫同時也存在一些疑義，包括：

國會不是有權管控政府荷包嗎？

根據法律，總統當然有制定政治議程的權力，川普表示，DOGE將與管理及預算辦公室、白宮等合作，對整個美國進行「前所未有」的改變，但要達到馬斯克提出的節約水平，仍須克服一些實際及政治上的巨大障礙。

華府地區媒體WTOP分析，其中最明顯的障礙，就是大約三分之一的聯邦經費用在醫療保健(Medicare，即俗稱的白卡)及社安福利(Social Security)，而川普已經說過，他不會削減這兩項支出。此外，2023年聯邦預算的13％用於國防，川普在其第一任總統期間，實際上提高了這方面的經費。

民主黨：新計畫需經國會批准

維州聯邦參議員凱恩(Tim Kaine，民主黨)為參院軍事委員會成員，他說他對新想法持開放態度。但對於暗示在沒有讓關鍵角色國會參與情況下，要達到大規模削減的聲明，他抱持懷疑。

凱恩說，沒有一個由自稱為專家的團體單方面任命的組織，能夠自行決定裁減聯邦政府員工，因為「國會有管控荷包的權力。」他表示，許多聯邦機構都是依照法規成立的，不能簡單的以一項建議就取消。他稱，例如川普及共和黨人多年來也一直要求取消聯邦教育部。

儘管如此，共和黨人在這屆大選取得白宮、聯邦參眾議院的主控權，認定現在是打鐵趁熱、實施他們尋求已久的改變的時刻了。

共和黨：DOGE有望節省大筆稅款

擔任眾議院監督與政府改革委員會主席的肯塔基州共和黨國會眾議員柯默(James COmer)，對成立DOGE表示歡迎，他說，納稅人已經承受這些過久，他們期待辛苦賺來繳交的稅金，在華府得到高效率及透明作業的政府。柯默說，DOGE有望節省大量稅金。

聯邦政府旗下逾400個機構的每年預算超過六兆， 馬斯克曾建議將這些機構縮減到100個以下，不過這需要獲得國會批准。

聯邦員工是否該擔心可能的大裁員？

馬斯克在其社交平台X上發文稱，DOGE正在尋找超高智商的政府改革者，每周需工作80小時以上，主要任務為成本削減。拉馬斯瓦米過去一直批評聯邦員工一周五天都沒有到辦公室上班，他在接受訪問時曾說，如強制聯邦員工五天都要到辦公室，大約有25％的人會因此辭職。

美國政府雇員聯盟(American Federation of Government Employees，AFGE)總裁凱利(Everett Kelley)對於DOGE計畫發出警告，他說，數百萬的美國人應該做好準備，在針對政府支出及運作的計畫下，許多人賴以生存的福利及服務，將大規模削減。

納稅人及聯邦員工從明年1月20日新領導人及政府就職後，就會看到裁減行動是否展開，根據計畫，DOGE完成工作的最後期限為2026年7月4日。