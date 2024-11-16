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華府收購Capital One體育館 最快月底表決

特派員黃惠玲／綜合報導
華府Capital One體育館緊鄰華埠。(特派員黃惠玲／攝影)
華府Capital One體育館緊鄰華埠。(特派員黃惠玲／攝影)

華府議會14日針對市長包瑟收購Monumental Sports and Etertainment集團Capital One Arena體育館的計畫，舉行第一場社區聽證會，20多位出席作證者，大部分都讚揚該項交易將對整個城市帶來積極影響，當天會上也公布了該投資計畫，將在11月26日或12月3日舉行最終表決。

這項緊鄰華府華埠的投資計畫，將由市府出資以8750萬元從Monumental Sports and Etertainment(MSE)集團手中購買Capital One Arena，然後將其出租給華盛頓奇才隊(Washington Wizards)、華盛頓首都隊(Washington Capitals)兩大球隊作為主球場。

為此，市府將籌款5.15億元來購入及翻修該體育館，MSE則負責提供剩餘不足的經費，來完成這個初估需要8億元的大項目。

市議員懷特(Robert White)在聽證會上表達了對此案的支持，他說，體育館舉辦活動帶來的收入，將對整個華府產生積極影響，而這對市中心的生存至關重要。他提到，華府辦公大樓區已經不再像以前那樣擠滿了人，如果要推動城市前進，又不會削減項目，也不會增加居民稅賦，那麼包瑟的收購提案是好的選擇。

選區包括體育館的華府第二區議員平托(Brooke Pinto)呼應了懷特的觀點，稱該項投資將推動華府未來幾十年的經濟成長。

另一位市議員麥克杜菲(Kenyan McDuffie)說，翻修體育館可望為該區的體育經濟，提供數千個高薪工作的支持。

不過，部分居民則對耗費鉅資後的體育館，能否保證市府未來從該項目獲益表示擔憂。

此外，當天聽證會的爭論焦點大部分不在項目本身，而是要如何進行推動，多位商界領袖集中討論「專案勞工協議」(Project Labor Agreement)，該協議要求部分建築工程必須雇佣工會工人。華府都會區建商及承包商協會的傑克森(Marcus Jackson)表示，這樣的話將使華府居民，尤其擁有建築業務的少數族裔，更難從該專案中獲益。

根據指出，這項交易的最終投票日，應該會在11月26日或12月3日舉行。

MSE的首席行政官狄克森(Monica Dixon)表示，與該項目相關的大部分工作，將在未來幾年的夏季完成，屆時場館不那麼繁忙。不過，她也表示，MSE已經準備好簽字、蓋章及交付後，立即開始進行部分工作。

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