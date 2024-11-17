華府行走性肺炎患者 飆增逾3倍 10到17歲增最多

華府地區的醫護人員表示，今年感染行走性肺炎的患者飆增。(pexels)

華府 地區的急診護理中心報告指出，「行走性肺炎」(walking pneumonia)病例暴增超過三倍，其中10到17歲的青少年增加最多。

行走性肺炎之所以得名，是因為它通常是一種較輕微的肺炎，華府地區經營33家緊急護理中心的MedStar表示，該中心在今年10月接獲多達1758病例，較去年10月的391例飆增358%。

這種黴漿菌 肺炎感染，是一種呼吸道傳染病，由名為肺炎黴漿菌的病原體引起，主要透過飛沫傳播，與新冠病毒相似。跟一般肺炎不同的是，許多病人即使發燒仍然保有活動力，因此常延誤治療。

MedStar急診護理中心副醫療主任喬伊(Amanda Joy)說， 「我們發現增加最多的年齡層其實是兒童、青少年，其中10至17歲的增幅最大，而0至9歲的兒童也有相當顯著的增長。」

喬伊表示，大幅飆升的主要原因，包括較少人使用口罩 和勤洗手，而且打噴嚏時會用手肘遮擋的人也減少了。

另一個可能的罪魁禍首，是在COVID隔離許多人之後，一般人的免疫系統仍然在改善提升中。她說，在新冠疫情爆發時期，並沒有行走性肺炎，因為大部分人都在戴口罩，然而「在此同時，我們的抵抗力下降，也更容易感染，」喬伊說，通常情況下，患者會因發燒、咳嗽、喉嚨痛就診，不幸的是咳嗽很難完全痊癒，「可能會持續數天甚至數周。」

她還表示，對於某些患者而言，行走性肺炎可能會導致哮喘發作、嚴重肺炎，甚至腦部感染。不過，還好這種疾病是可以治療的，對於成人可以使用Zithromax(也稱為Z-Pak)等抗生素。但針對兒童的抗生素藥物在有些藥房已經快售罄。

預防是避免感染這類疾病的關鍵，民眾可遵循聯邦疾病防治中心CDC的指導步驟，例如生病時洗手及戴口罩，都有助於減少病菌擴散，喬伊並提醒家長在照顧孩子時提高警覺，「如果不確定要不要送孩子上學，最好讓他們留在家裡，確保不會感染其他人。」