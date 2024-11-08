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記者採訪手記／開票夜民主黨大勢已去 崩潰的賀錦麗粉們

史上首位白宮女幕僚長 威爾斯為何深受川普器重？

與川普關係密切 維州州長楊京可能入閣

特派員黃惠玲／綜合報導
維州州長楊京過去幾個月經常為川普助選。(楊京臉書)
維州州長楊京過去幾個月經常為川普助選。(楊京臉書)

維吉尼亞州州長楊京(Glenn Youngkin)過去幾個月來跟川普關係日益密切，兩人甚至出現在同一舞台，讓人開始懷疑楊京是否有可能離開維州，加入川普政府任職。維州的政治分析家侯斯沃斯(Bob Holsworth)表示，看來楊京肯定會成為川普政府內閣職位的候選人。

維州當地媒體WTOP報導，楊京的任期還有一年。

不過，維州的政治分析家侯斯沃斯說，接受入閣對於楊京來說將是棘手選擇，因為楊京被廣泛視為2028年的總統候選人。侯斯沃斯表示，「事實上，進入川普內閣的人，並不總是以正面的態度退出，楊京必須考慮到，這樣是否比離開州長職位並開始建立競選總統的基礎更有利。」

侯斯沃斯說，如果楊京選擇繼續當州長而非入閣，「我不會感到意外。」他也提到，另一點是當你成為川普內閣成員時，很難變得出眾，因為川普很大程度上占據了所有焦點，「對於身為川普內閣成員的人來說，要獲得全國性的地位，將會非常困難。」

WTOP曾就此事聯繫楊京辦公室，但未收到回覆。

在大選前的最後幾天，楊京跟川普一同出席了在維州塞勒姆(Salem)舉行的造勢集會。今年6月時，兩人並首度同時站在一個舞台上，在此之前，楊京並未公開熱情地全力支持川普。

2021年川普呼籲楊京「擁抱MAGA運動」，還暗示楊京在被問及跟川普相關問題時保持距離，此舉在政治上損害了川普。2022年，川普還提到楊京的感激之情不夠，因為「楊京在維州沒有我就不可能贏。」

今年年初，當川普安排在維州Richmond舉行造勢活動時，楊京以先前安排了家庭聚會為由，迴避出席了該場集會。

川普跟楊京都曾多次聲稱，維州在今年的總統選舉中「有戲」(in play)，不過，截至目前的計票結果顯示，賀錦麗仍以約5個百分點領先川普。拜登在2020年選舉時，在維州領先川普10個百分點。

川普 維州 維吉尼亞州

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