我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

記者採訪手記／開票夜民主黨大勢已去 崩潰的賀錦麗粉們

史上首位白宮女幕僚長 威爾斯為何深受川普器重？

華府「83號計畫」公投過關 改採排序投票法

特派員黃惠玲／綜合報導
「83號計畫」在華府有人支持、有人反對，但最終以超過七成的支持率通過公投。(特派員黃惠玲／攝影)
「83號計畫」在華府有人支持、有人反對，但最終以超過七成的支持率通過公投。(特派員黃惠玲／攝影)

在剛結束的華府選舉中，涉嫌聯邦賄賂指控正等待審判的第八區市議員懷特(Trayon White)，經重新選舉再度當上市議員；在此同時，華府選民也透過全民公投，支持「83號計畫」(Initiative 83)，通過了實施在投票時將候選人依照喜愛順序排序的提案，並允許無黨派的獨立人士可在初選中投票。

參與華府投票的選民中，有72.36%支持「83號計畫」，反對者僅有27.64%。兩項主要的選舉方式變動，預計在2026年6月的選舉落實施行。

該計畫的主要內容，首先將把初選從封閉式轉為半開放式，這意味著登記為獨立人士的選民，現在可以在自己選擇的政黨初選中投票，現行的法案規定只有登記為民主黨或共和黨的選民，才能在各自政黨的初選中投票。

該計畫第二個重大改變是使用排序選擇投票。目前華府的選民在每場選舉中，只能投一票給自己屬意的候選人，一旦改成「排序投票制」後，選民可以圈選心儀的五位候選人，並按照喜好程度排序。

該系統透過逐一淘汰得票最少的候選人，直到產生獲得最多支持者當選，此舉主要目的在確保勝出的候選人至少可以拿到50％的選票。

「83號計畫」主要推動者萊斯(Lisa Rice)表示，將喜好的候選人排序的新選舉方法，將依照維吉尼亞州阿靈頓郡的模式，先推出試行，她解釋，假使你圈選排名第一的候選人沒有得到大多數支持，那麼你的選票就會直接轉給第二喜好候選人，直到有候選人拿到五成的選票。

華府市長包瑟上月公開表示，她反對這種選舉方式，因為這樣做將使系統變得更加複雜。

雖然官司纏身，懷特在5日的選舉中，仍然以高票擊敗了共和黨的挑戰者德然吉(Nate Derenge)及其他對手，順利連任第三屆的華府第八區市議員。懷特涉嫌的賄賂指控，已排定在明年7月審判，如果屆時他被判有罪，其市議員資格將被取消。

華府第7區市議員競選，由費爾德(Wendell Felder)擊敗共和黨對手蒙哥馬利(Noah Montgomery)，費爾德的得票率高達94%。費爾德此前曾在市長包瑟的政府團隊中工作，他取得民主黨代表競選資格後，獲得了該黨的大力支持。

投票 華府 共和黨

上一則

威廉派特森大學圓滿舉辦卓越藝術家高雲藝術演講

下一則

亞城榮光會慶榮民節 為Eva Aiken慶祝92歲生日

延伸閱讀

大華府台大校友合唱團 「15芳華」音樂會迴響熱烈

大華府台大校友合唱團 「15芳華」音樂會迴響熱烈
NBA／柯爾被綠衫軍球迷噓爆 柯瑞27分救主勇士拒絕逆轉

NBA／柯爾被綠衫軍球迷噓爆 柯瑞27分救主勇士拒絕逆轉
NBA／奧運「冰」泰托姆 勇士總教練柯爾被綠衫軍球迷狂噓

NBA／奧運「冰」泰托姆 勇士總教練柯爾被綠衫軍球迷狂噓
前NBA前鋒懷特落選明州參議員 強調不會離開崗位

前NBA前鋒懷特落選明州參議員 強調不會離開崗位

熱門新聞

2022年在美國威脅海外民主運動人士，被判9個月監禁的中國留學生吳曉磊獲美國減刑，已於9月16日返回中國。路透

中國留學生吳曉磊威脅民主人士 獲美減刑已回中國

2024-10-31 11:57
華府國家動物園的亞洲象卡馬拉，上周六因健康欠佳由管理員予以安樂死。(史密森尼國家動物園)

華府動物園亞洲象Kamala死亡 網友：壞兆頭

2024-11-05 16:46
23歲互惠生涉嫌與男雇主婚外情後，參與殺人案。(費爾法克斯郡警察局)

維州保母戀上男主人 齊謀殺害女主認罪

2024-11-02 02:00
反聖嬰將可能使今年中西部冬季氣候更冷、更潮濕。(NOAA官網)

反聖嬰現象 芝加哥、伊利諾州 今年冬季將更冷更潮濕

2024-11-01 14:54
喬州富頓郡兩處投票所，曾因收到炸彈威脅而短暫關閉了半小時。(富頓郡府臉書截圖)

FBI：疑來自俄羅斯 3關鍵州投票所收到假炸彈威脅

2024-11-05 16:05
華府的提前投票已經在3日結束，選舉官員提醒，郵寄投票可直接在11月5日或之前投遞到選票收集箱。(特派員黃惠玲／攝影)

華府、維州、馬州提前投票結束 最終結果或需數日確認

2024-11-04 09:20

超人氣

更多 >
賓州參院席次翻紅 藍45：紅53

賓州參院席次翻紅 藍45：紅53
紐時：馬斯克為川普選舉出錢出力 想要的回報是什麼？

紐時：馬斯克為川普選舉出錢出力 想要的回報是什麼？
曼哈頓華埠東百老匯發生命案 華男遭捅死橫屍超市前

曼哈頓華埠東百老匯發生命案 華男遭捅死橫屍超市前
「負擔得起的奢侈品」 平價牛排館業績報喜

「負擔得起的奢侈品」 平價牛排館業績報喜
選前堅稱「賀錦麗勝」神預測9屆大選專家認錯卻拉踩別人

選前堅稱「賀錦麗勝」神預測9屆大選專家認錯卻拉踩別人