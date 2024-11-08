華府「83號計畫」公投過關 改採排序投票法

「83號計畫」在華府有人支持、有人反對，但最終以超過七成的支持率通過公投。(特派員黃惠玲／攝影)

在剛結束的華府 選舉中，涉嫌聯邦賄賂指控正等待審判的第八區市議員懷特(Trayon White)，經重新選舉再度當上市議員；在此同時，華府選民也透過全民公投，支持「83號計畫」(Initiative 83)，通過了實施在投票 時將候選人依照喜愛順序排序的提案，並允許無黨派的獨立人士可在初選中投票。

參與華府投票的選民中，有72.36%支持「83號計畫」，反對者僅有27.64%。兩項主要的選舉方式變動，預計在2026年6月的選舉落實施行。

該計畫的主要內容，首先將把初選從封閉式轉為半開放式，這意味著登記為獨立人士的選民，現在可以在自己選擇的政黨初選中投票，現行的法案規定只有登記為民主黨或共和黨 的選民，才能在各自政黨的初選中投票。

該計畫第二個重大改變是使用排序選擇投票。目前華府的選民在每場選舉中，只能投一票給自己屬意的候選人，一旦改成「排序投票制」後，選民可以圈選心儀的五位候選人，並按照喜好程度排序。

該系統透過逐一淘汰得票最少的候選人，直到產生獲得最多支持者當選，此舉主要目的在確保勝出的候選人至少可以拿到50％的選票。

「83號計畫」主要推動者萊斯(Lisa Rice)表示，將喜好的候選人排序的新選舉方法，將依照維吉尼亞州阿靈頓郡的模式，先推出試行，她解釋，假使你圈選排名第一的候選人沒有得到大多數支持，那麼你的選票就會直接轉給第二喜好候選人，直到有候選人拿到五成的選票。

華府市長包瑟上月公開表示，她反對這種選舉方式，因為這樣做將使系統變得更加複雜。

雖然官司纏身，懷特在5日的選舉中，仍然以高票擊敗了共和黨的挑戰者德然吉(Nate Derenge)及其他對手，順利連任第三屆的華府第八區市議員。懷特涉嫌的賄賂指控，已排定在明年7月審判，如果屆時他被判有罪，其市議員資格將被取消。

華府第7區市議員競選，由費爾德(Wendell Felder)擊敗共和黨對手蒙哥馬利(Noah Montgomery)，費爾德的得票率高達94%。費爾德此前曾在市長包瑟的政府團隊中工作，他取得民主黨代表競選資格後，獲得了該黨的大力支持。