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維州保母戀上男主人 齊謀殺害女主認罪

特派員黃惠玲／綜合報導
23歲互惠生涉嫌與男雇主婚外情後，參與殺人案。(費爾法克斯郡警察局)
23歲互惠生涉嫌與男雇主婚外情後，參與殺人案。(費爾法克斯郡警察局)

維吉尼亞州一名從巴西來的保母互惠生(au pair，23歲)馬加拉斯(Juliana Peres Magalhaes)，29日在法庭上承認過失殺人罪，這名女子與男雇主發生婚外情後，去年涉嫌同謀殺害了雇主妻子及另一名男子。

馬加拉斯的雇主班菲爾德(Brendan Banfield)上個月在該案中被控謀殺罪，馬加拉斯則是在被警方逮捕一年後才由檢方起訴。

檢察官表示，馬加拉斯和班菲爾德於2022年8月開始發生婚外情，當年秋天，班菲爾德表達希望「擺脫」妻子克里斯汀·班菲爾德(Christine Banfield)。

克里斯汀為一名小兒科加護病房的護士，有一位四歲女兒，馬加拉斯是他們夫婦透過「互惠生」計畫找到的住家保母。

根據認罪協議，馬加拉斯在某些時候曾向班菲爾德提到不想再繼續下去，且她也不相信班菲爾德會堅持到底。

班菲爾德後來涉嫌在性戀網站FetLife上建立帳戶，並從該網站找到一位名叫萊恩(Joe Ryan)的男子。根據檢察官說，他讓馬加拉斯以妻子克里斯汀·班菲爾德的名義打電話給萊恩，雙方並同意在克里斯汀家中進行較特殊的性行為。

法院文件指出，當萊恩在2023年2月抵達搬菲爾德家時，班菲爾德即朝其頭部開槍，然後接著持刀刺死了他的妻子克里斯汀。檢察官說，馬加拉斯隨後也朝萊恩開槍。

檢察官表示，馬加拉斯接著撥打了911電話，並佯稱萊恩入侵家中。

馬加拉斯因向萊恩開了槍，最初面臨的是二級謀殺罪指控，29日她承認了較輕的過失殺人罪，馬加拉斯因此將面臨長達10年的監禁。

法院預定在明年2月先對班菲爾德舉行審判，馬加拉斯的刑期則預計在3月21日公布。

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