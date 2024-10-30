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登記選民爭議 維州要求最高法院允許刪除

特派員黃惠玲／綜合報導

針對超過1600位登記選民遭從選民名冊中剔除引發爭議，維吉尼亞州28日請求美國最高法院介入，允許該州刪除這批選民，該州主張這些選民均為非公民。

在聯邦上訴法院支持聯邦法官恢復這1600多位登記選民資格後，維州提出了上述請求。維州州長楊京表示，他下令清除這些選民是為了阻止非公民參與投票。

司法部(Justice Department)及倡導團體主張該項目違反法律，而對維州提出訴訟，上周五聯邦地區法官吉利斯(Patricia Giles)做出裁決，稱根據聯邦法律，楊京的做法違反法律，因為該舉措在11月大選日前90天的「靜默期」(quiet period)內，有系統的清除選民。

位於維州Richmond的美國第四巡迴上訴法院的三位法官，27日支持下令恢復選民登記的吉利斯裁決。上訴法院稱，維州剔除選民的程序，無法證明那些遭刪除的選民確認為非公民。

楊京在今年8月頒布行政命令，要求每天將車輛登記管理廳(Department of Motor Vehicles)的資料跟選民名冊核對，從中識別非公民。維州州府表示，任何被剔除的登記選民都會收到通知，一旦他們主張刪除有誤，都會有兩周時間提出回應要求更正。

維州 維吉尼亞州 司法部

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