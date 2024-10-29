馬州弗市居民 反對非公民參與地方選舉

馬州弗市居民發起反對讓非公民參與地方選舉的簽署請願。(frederickvoter.com截圖)

反對馬里蘭州弗雷德里克市(City of Frederick)允許讓持有綠卡 及無證移民 在地方選舉時參與投票 人士，正積極收集選民簽署請願書，主張把該項具爭議性的選舉權力，交給當地選民手中，而非由該市五名市議員組成的委員會(Board of Aldermen)決定。

根據指出，該簽署需收集超過1萬2000個民眾簽名才能提出請願。該市居民人數超過八萬，登記選民人數約5萬5000位，而要簽署請願書，必須有其中20％的人連署。

該市前市議員亞洛伊(Shelley Aloi)正在協助收集必要簽名，弗市議會是在9月19日以4比1的票數，贊成非公民可以參與市級投票。亞洛伊說，這種做法等於允許才剛從世界任何地方到弗市的人投票，即使這些人對社區根本沒有認同感。

反對這項規定的民眾表示，議會的決定貶低了歷經公民入籍程序人們的辛勤工作。

當地居民伯薩勒爾(Curt Bossaller)在公開聽證會上表示，允許居民在未入籍的情況下就擁有投票權，在很大程度上是不尊重那些花費時間、資源歸化為公民的居民。

在上月通過讓持有綠卡及無證移民在地方選舉時參與投票，弗市也成為馬州採取該措施的最大城鎮。

根據新法，無證移民僅限參與地方選舉，其他聯邦或州級選舉均不包括在內。

唯一對該法案投下反對票的議員羅素(Kelly Russell)說，「我跟許多為了可以投票而努力取得公民身分的人談過，他們都不同意讓綠卡及無證客擁有投票權，他們覺得此舉讓他們的努力及辛勤工作，都因新的規定而遭到貶低。」

支持這項新法的居民表示，當地所有居民，無論是否具合法身分，都必須繳交稅款，沒有人可以免費住在那裡，此外，如果在該市繳稅，就應該擁有發言權。

根據數據，弗雷德里克市約有非公民選民6400位，這些符合新規行使投票權者，必須證明自己為弗市居民，新法也規定，已經遭判刑的重罪犯將沒有資格投票。該市下一次的地方選舉將在明年舉行。