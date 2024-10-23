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防空汙… 落葉季節到 馬州蒙郡禁售瓦斯吹葉機

特派員黃惠玲／綜合報導
秋天時節，許多居民都習慣使用瓦斯吹葉機清除滿地落葉。(pexels)
秋天時節，許多居民都習慣使用瓦斯吹葉機清除滿地落葉。(pexels)

秋天到來，許多居民都習慣使用瓦斯吹葉機(gas leaf blower)來清除滿地落葉，然而研究顯示，使用這種吹葉機一小時所排放的廢氣，相當於從華府開車到佛羅里達州邁阿密所排放的廢氣量，有鑑於此，維吉尼亞州的蒙哥馬利郡(Montgomery County)今年7月起禁售瓦斯吹葉機，明年7月開始更將全面禁用這類工具。

數據指出，美國人每年使用多達30億加侖的汽油，來維護草坪及花園，其中馬里蘭州，每年則約用掉7200萬加侖的汽油，針對這項問題，馬州蒙郡今年起啟動了相關應對政策。

為了確保居民了解新的政策，該郡環保局在本周將推出免費網路研討會，說明相關措施。環保局稱，從今年7月起，在該郡銷售瓦斯吹葉機已經變成非法行為，而從明年7月開始，該郡將全面禁止使用瓦斯吹葉機。

郡府官員表示，噪音及污染是蒙郡決定推出新法的兩大原因。新政實施後，蒙郡鼓勵公司行號、居民購買電動吹葉機，特別提供回扣，個人一次可最多拿到100元的回扣金，年收25萬元以下的企業，每年則可獲得1500元得回扣金。

一些園藝企業對此措施表達了擔心，園藝業者表示，電動吹葉機無法像瓦斯吹葉機一樣處理大量的工作，一般電動吹葉機需要清除落葉的時間比瓦斯吹葉機還要多出兩倍，而且電動吹葉機價格更貴。

蒙郡環保局表示，在相關網路研討會上，環保專家將分享電池供電吹葉機及其他設備的使用與保養資訊，以及利用落葉豐富土壤的方法。

禁用瓦斯吹葉機是蒙郡議員亞伯諾茲(Gabe Albornoz)在2022年提出的法案，蒙郡郡長艾立區(March Elrich)去年簽署了此項法律。

新法規定，使用瓦斯吹葉機造成的噪音，初次將開罰500元，累犯罰款則將提高到750元；環保局將負責執行禁令，同時也接受附有照片證據或至少兩名證人的投訴。

馬州喬治王子郡的海特斯維爾市(Hyattsville)也有類似措施，但初犯罰款僅為100元，累犯則罰200元。

在華府地區，使用瓦斯吹葉機的罰款最高每次為500元，華府消費者及管理事務局(DCRA)負責執行禁令，居民如果看到或聽到有人使用瓦斯吹葉機也可提出投訴。

華府 馬州 維吉尼亞州

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