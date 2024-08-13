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馬州房屋掛牌出售當天爆炸 屋主、承包商2死

特派員黃惠玲／綜合報導
馬州貝萊爾一棟民宅疑瓦斯外洩發生爆炸。(馬州哈福德郡消防局)
馬州貝萊爾一棟民宅疑瓦斯外洩發生爆炸。(馬州哈福德郡消防局)

馬里蘭州貝萊爾(Bel Air)一棟民宅11日上午發生爆炸，造成兩人死亡。根據指出，案發前有關單位曾接獲該房屋瓦氣洩漏的報告。

這處民宅地址為2300 Arthur Woods Drive，馬州消防局副局長阿爾基爾(Oliver Alkire)證實，爆炸時一名35歲的巴爾的摩瓦斯及電力公司(Baltimore Gas and Electric，BGE)承包商就在現場，這名承包商不幸喪生。

阿爾基爾還提到，屋內還有另一名死者，據信是73歲的房主，不過，最終身分仍須等法醫辦公室確認。

據消防官員稱，另有一名鄰居受到割傷和擦傷，傷勢不重。阿爾基爾說，案發當天，行動不便必須坐輪椅的房主，正準備在掛牌出售他的房子，並安排了與房地產經紀人會面。

根據馬州評估及稅務廳(Department of Assessments and Taxation)稱，該房產為雷蒙‧寇爾肯(Raymond C. Corkan Jr.)及菲利斯‧寇爾肯(Phyllis M. Corkan)所有。根據線上資料庫，菲利斯在2018年9月5日去世。

阿爾基爾表示，10日晚間，BGE被告知該房屋發生電力事故，並安排在11日上午到該地點檢查。阿爾基爾說，在BGE周日抵達之前，哈福德郡(Harford County)公共工程部門已經在地面做了標記，且撥打了911報告說聞到了瓦斯味。

阿爾基爾稱，BGE員工趕到現場後，哈福德郡員工知道打過911後離開。官員稱，根據紀錄，11日上午6時42分左右，哈福德郡志願消防和急救協會接到警報，稱該地點可能發生房屋爆炸。

等消防隊到達現場後，發現房屋已經成為一片廢墟，接著立即展開火勢控制及搜救行動。

「巴爾的摩太陽報」的合作媒體及阿爾基爾表示，有關官員接到瓦斯漏氣的報告後而被派往該地區。阿爾基爾表示，BGE的兩名工作人員當時已經到該地址解決電力問題。

這兩名工人在檢修該房屋時發現了瓦斯味及明顯的瓦斯洩漏，工人在房屋工作時發現了瓦斯氣味和明顯的瓦斯洩漏。隨後很快的發生了房屋爆炸。

阿爾基爾說，爆炸的起因及原因正在調查，這起事故至少有12戶家庭需離開住家暫時安置他處。

馬州貝萊爾一棟民宅疑瓦斯外洩發生爆炸，造成2死1傷。(馬州哈福德郡消防局)
馬州貝萊爾一棟民宅疑瓦斯外洩發生爆炸，造成2死1傷。(馬州哈福德郡消防局)

馬州 房地產 馬里蘭州

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