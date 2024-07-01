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麻州州長：7/9起禁止移民留宿羅根機場

特派員黃惠玲／綜合報導
7月9日起，麻州禁止移民留宿羅根機場。(YouTube截圖)
7月9日起，麻州禁止移民留宿羅根機場。(YouTube截圖)

麻州州長希利(Maura Healey)28日宣布，從7月9日起，全面禁止尋求庇護移民在波士頓羅根國際機場(Logan International Airport)過夜。

希利政府表示，之所以做出此決定，是因為該州正努力開設像在諾福克(Norfolk)拘留所舊址的安全網據點，以便讓更多移民家庭從收容所轉移到安全網居住點，麻州也希望界此向南部邊境傳達一個信息，那就是麻州已經沒有足夠收容所。

7月9日開始，目前在羅根機場留宿的家庭將被迫離開機場，而在該州緊急援助避難收容所等待轉出的移民，也將轉移到新的安全網據點，預計本周末開放移民入住的原諾福克監獄，將最多可收容140個家庭。

過去幾個月來，在羅根機場留宿的移民一直是個問題，近日還因為居住過於擁擠，導致兩個移民家庭在航站大樓發生肢體衝突。機場工作人員目前正與滯留在機場內的移民家庭溝通，協助他們安排交通方式到新的地點。

近幾個月來，麻州政府一直在努力提高離開收容所，住進更穩定房屋的家庭數量，麻州緊急援助主任萊斯(Scott Rice)說，終於能夠終止移民家庭住在機場了，他表示，這是最符合家庭、旅客、機場工作人員利益的做法。

希利在本周稍早派出小組前往南部邊境，與相關人員討論抵達波士頓的移民人數不斷創新高，使得麻州面臨收容所空間不足問題。

由於部分越境移民這陣子因為涉及強暴、謀殺罪行而屢屢成為媒體焦點，希利將大批移民搬遷到諾福克的做法，也立刻引起諾鎮居民抗議，隨著首批移民家庭已經搬進當地的「海灣拘留中心」(Bay State Correctional Center)舊址，居民強烈質疑該小鎮支持約400多位移民的資源及能力，居民們也表示對治安、犯罪問題的憂慮。

移民家庭 麻州 波士頓

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