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華府最低時薪 7月1日起調高到17.5元

特派員黃惠玲／綜合報導
華府、馬州蒙郡從下周7月1日起調高最低時薪。(pexels)
華府、馬州蒙郡從下周7月1日起調高最低時薪。(pexels)

華府以及馬里蘭州蒙哥馬利郡的最低時薪，將從7月1日起做出調整，其中蒙郡的最低時薪將提高到17.15元，華府每小時最低工資則將攀升到17.5元。

蒙郡員工人數在11人到50人間的中小型企業，最低時薪也將調漲0.5元至15.5元，該郡官員表示，當地收入不平等、差距過大的問題由來已久，新的工資標準有助於縮小差距。

華府地區的企業主對於時薪提高表示歡迎，業主及商家指出，此舉有助於消費者提高支出，且能降低員工流動率，提高生產率及客戶服務水平。

馬州羅克維爾(Rockville)的律師史波林律所(Stein Sperling)律師麥克盧爾(Darla McClure)建議，雇主對這項新的措施及系統應仔細管理及培訓。他表示，要注意追蹤員工們的工作時間，確保他們按時工作，麥克盧爾說，由於薪資提高，雇主應考慮清楚是否將員工薪資提高，或將員工轉為不受最低時薪限制類別的員工。

根據蒙郡估算，在大中型公司上班，每工作40小時將可在新的時薪標準下多賺20元。

華府除了最低時薪提高外，根據2022年通過的「82號計畫」(Initiative 82)，從7月1日起，該區的小費員工時薪也將從8元增加到10元。一些業者擔心，新的工資標準將讓他們的財務壓力更大，導致不得不提高菜單價格，甚至可能提高服務費。

麥克盧爾說，新規實施後，雇主務必留意工時計算的準確性，最好詳細紀錄所有人的工作時間。

許多城市、州都將在7月1日提高最低時薪，在此同時，有四宗針對聯邦勞工部的訴訟仍在等待判決，這些官司指勞工部提高「白領」(white collar)工人的工資門檻，超過了其應有權限，勞工部新法將讓更多白領上班族有資格獲得加班費。

勞工部規定，從今年7月1日起，雇主必須向周薪低於844元，或年薪低於4萬3888元的白領工人支付加班費。到2025年，工資門檻將躍升至每周1128元，或每年5萬8656元。

此前，只有周薪在684元或以下，或年收入在3萬5568元以下的受薪工人，才有資格領取加班費。

美國的「公平勞動標準法」規定，每周工作時間超過40小時的大多數工人，多出的工作時間，就可獲得1.5倍的正常工資。該法幾乎涵蓋了所有小時工，但白領員工則不受此限，除非他們的收入低於特定工資時，才有資格享受加班費。勞工部的新規定，降低了領取加班費的門檻，擴展了加班資格。

勞工部 最低時薪 華府

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