馬州蒙郡慶亞裔月 美京共襄盛舉
為慶祝亞太裔傳統月，馬里蘭州蒙哥馬利郡政府部門和民間組織及社團，日前合力舉辦慶祝活動，吸引500多人共襄盛舉。
活動日前在Seneca Valley, high school舉行。除了有各族裔的文化攤位，許多與會人士穿著傳統服裝亮相，非常吸睛。
馬州州長亞太裔事務委員會行政主任王佩蓮、馬州州眾議員齊麗麗、身兼CCACC董事的蒙郡教育委員會委員的楊成華，均應邀致詞。
當天除了豐富多元的文化介紹攤位、美食攤位，還有多達20個節目演出，老少表演者無一不使出渾身解數表演，其中美京社區服務中心主任李皎皎邀請了錢安雅演奏古箏，獲得熱烈掌聲。
CCACC當天還邀集義工在現場服務，為有興趣擁有中文名字的人，依其姓名的發音，取個中文名字，用毛筆寫在書簽上，留作紀念。
美京醫療中心在主任陸惠興領導下，設置了醫療服務攤位，除了介紹美京醫療中心的服務與5月免費健康體檢月活動外，還為社區民眾進行骨質疏鬆的檢查。
主辦單位為該活動用心製作了18幅海報張貼在現場，介紹亞太裔著名傑出人物及其對美國社會的貢獻，包括現任副總統賀錦麗(Kamala Harris)，她是第一位非裔及亞裔
血統的副總統；現任馬里蘭州副州長Aruna Miller，則是首位亞裔女性副州長；其他還有Yahoo創辦人楊志遠等。
這項年度大活動由隸屬於蒙哥馬利郡衛生和公共服務部 (Montgomery County Department of Health and Human Services)的亞裔美國人健康促進協會 (Asian
American Health Initiative, AAHI)，與蒙郡政府的社區夥伴辦公室 (Office of Community Partnerships, OCP)共同策劃。
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