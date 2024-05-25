馬州蒙郡慶亞裔月 美京共襄盛舉

美京參與了本屆馬州蒙郡政府部門及民間組織合辦的慶祝亞太裔傳統月活動。(美京提供)

為慶祝亞太裔傳統月，馬里蘭州 蒙哥馬利郡政府部門和民間組織及社團，日前合力舉辦慶祝活動，吸引500多人共襄盛舉。

活動日前在Seneca Valley, high school舉行。除了有各族裔的文化攤位，許多與會人士穿著傳統服裝亮相，非常吸睛。

馬州 州長亞太裔事務委員會行政主任王佩蓮、馬州州眾議員齊麗麗、身兼CCACC董事的蒙郡教育委員會委員的楊成華，均應邀致詞。

當天除了豐富多元的文化介紹攤位、美食攤位，還有多達20個節目演出，老少表演者無一不使出渾身解數表演，其中美京社區服務中心主任李皎皎邀請了錢安雅演奏古箏，獲得熱烈掌聲。

CCACC當天還邀集義工在現場服務，為有興趣擁有中文名字的人，依其姓名的發音，取個中文名字，用毛筆寫在書簽上，留作紀念。

美京醫療中心在主任陸惠興領導下，設置了醫療服務攤位，除了介紹美京醫療中心的服務與5月免費健康體檢月活動外，還為社區民眾進行骨質疏鬆的檢查。

主辦單位為該活動用心製作了18幅海報張貼在現場，介紹亞太裔著名傑出人物及其對美國社會的貢獻，包括現任副總統賀錦麗(Kamala Harris)，她是第一位非裔及亞裔

血統的副總統；現任馬里蘭州副州長Aruna Miller，則是首位亞裔女性副州長；其他還有Yahoo創辦人楊志遠等。

這項年度大活動由隸屬於蒙哥馬利郡衛生和公共服務部 (Montgomery County Department of Health and Human Services)的亞裔美國人健康促進協會 (Asian

American Health Initiative, AAHI)，與蒙郡政府的社區夥伴辦公室 (Office of Community Partnerships, OCP)共同策劃。